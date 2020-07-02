كيفية مشاركة مكتبة ألعاب Steam مع الأصدقاء والعائلة

Steam هي خدمة توزيع الألعاب الرقمية من (Valve)، لديها مكتبة ضخمة من الألعاب القديمة والجديدة للشراء واللعب على جهاز الحاسب، على الرغم من أن خدمات الاشتراك في الألعاب مثل (Apple Arcade وGoogle Play Pass) أصبحت أكثر شيوعًا، إلا أن خدمة Steam تتيح لك شراء ألعاب فردية، بحيث لا تضطر إلى الالتزام برسوم شهرية.

بدون رسوم شهرية ومبيعات متكررة، تجعل Steam من السهل على اللاعبين إنشاء مكتبة ألعاب كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة مكتبة ألعابك الخاصة في الخدمة مع أفراد العائلة، في حين أن هذه الميزة تهدف إلى مساعدة الآباء على توزيع ومراقبة ما يلعبه أطفالهم إلا أنها تتيح أيضًا إقراض الألعاب التي تحبها للآخرين.

كيفية مشاركة مكتبة ألعاب Steam:

حماية الحساب:

أولاً، ترغب في حماية مكتبة الألعاب، لذلك حتى إذا قمت بمشاركة حسابك، فسيظل كل شيء محميًا وفي نطاق سيطرتك، ولكي يحدث هذا، تحتاج إلى تمكين (Steam Guard) الذي يمكن تشغيله مجانًا، ويوفر مستوى إضافيًا من الأمان يحمي حسابك من الوصول غير المصرح به، ولتمكينه يجب اتباع التعليمات التالية:

انتقل إلى صفحة Steam الرئيسية وتأكد من تسجيل الدخول.

في أعلى الزاوية اليمنى، انقر فوق (اسم المستخدم).

في القائمة المنسدلة، انقر فوق (تفاصيل الحساب).

اتجه إلى قسم (Account Security) وانقر فوق (Manage Steam Guard).

سيكون لديك ثلاثة خيارات: إرسال رموز (Steam Guard) إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني أو إيقاف تشغيل (Steam Guard). لديك أيضًا خيار إلغاء مصادقة جميع أجهزة الحاسب أو الأجهزة الأخرى، بخلاف الجهاز الذي تستخدمه حاليًا، التي ربما حفظت معلومات تسجيل دخولك، وتوصي Steam بإرسال رموز الحماية إلى هاتفك كشكل من أشكال المصادقة الثنائية.

مشاركة المكتبة:

قم بتسجيل الدخول إلى جهاز الحاسب الخاص بأفراد عائلتك أو صديقك باستخدام حسابك على المنصة للبدء، وتأكد من أنك تعمل من تطبيق الخاص بالخدمة على سطح المكتب، في أعلى الزاوية اليسرى انقر فوق (Steam) وحدد (التفضيلات) من القائمة المنسدلة، ثم حدد (العائلة) في القائمة الجانبية، ثم انقر فوق المربع الذي يقول (تفويض مشاركة المكتبة على هذا الحاسب).

يمنحك هذا الخيار تفويض أي حسابات تم تسجيل دخولها أيضًا إلى جهاز الحاسب ذاته، وإذا لم يكن لدى أي شخص آخر، فستتلقى رسالة تقول (لم يتم العثور على حسابات محلية أخرى). بعد الانتهاء من ذلك، قم بتسجيل الخروج من حسابك ويمكن لصديقك أو فرد من العائلة تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابهم، ويجب أن يكون لديهم الآن القدرة على تنزيل وتثبيت ألعاب مختارة من مكتبتك.

يمكنك تحديد ما يصل إلى خمسة مستخدمين يمكنهم الوصول إلى مكتبتك واستخدامها عبر 10 أجهزة.

سلبيات مشاركة مكتبتك: