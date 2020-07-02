قائمة ابدأ في ويندوز 10 تحصل على تحديث جديد

حصلت قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 10 على تصميم جديد من شأنه أن يزيل التأكيد على ميزة (العناوين الحية) Live Tiles،

وكانت عملاقة البرمجيات قد ألمحت إلى التصميم المجدد لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، بحيث يصل تصميم قائمة ابدأ الجديد إلى مختبري ويندوز 10.

وتوضح شركة مايكروسوفت من خلال تدوينة: “نعمل على تحديث قائمة ابدأ بتصميم أكثر انسيابية يزيل الألوان الجامدة خلف الشعارات في قائمة التطبيقات ويطبق خلفية موحدة وشفافة جزئيًا على العناوين”.

ويؤدي التغيير في قائمة ابدأ بشكل أساسي إلى تبسيطها قليلًا، ويجعل من السهل البحث عن التطبيقات التي تستخدمها بشكل يومي.

وبالرغم من أنه تغيير بسيط، لكنه بالتأكيد يجعل قائمة ابدأ تبدو أقل فوضوية ويحد العديد من العناوين من التشارك باللون الأزرق المماثل.

وإلى جانب قائمة ابدأ المحدثة، يتضمن أحدث إصدار من ويندوز 10 بعض التغييرات الكبيرة بالنسبة لاختصار لوحة المفاتيح (Alt+Tab) الذي يعمل على التبديل بين الإطارات على مستوى التطبيق دون استخدام الفأرة.

وتوضح مايكروسوفت: “تبدأ جميع علامات التبويب المفتوحة في متصفح (إيدج) Edge بالظهور في اختصار لوحة المفاتيح (Alt+Tab)، وليس فقط علامة التبويب النشطة في كل نافذة متصفح”.

ويبدو أن هذا التغيير قد يكون مربكًا قليلاً لمستخدمي ويندوز المخضرمين، لكن مايكروسوفت تسمح لك بالرجوع إلى تجربة اختصار لوحة المفاتيح (Alt+Tab) الكلاسيكية.

وجربت مايكروسوفت في الماضي إجراء تغييرات فيما يتعلق باختصار لوحة المفاتيح (Alt+Tab) ضمن إصدارات ويندوز 10، وذلك عندما كانت تخطط لإضافة علامات تبويب إلى كل تطبيق.

ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من ردود الفعل حول أي تغييرات تتعلق باختصار لوحة المفاتيح (Alt+Tab)، خاصةً إذا كانت مايكروسوفت تخطط لجعل هذه التغييرات افتراضية عندما يصل تحديث ويندوز 10 الرئيسي التالي في وقت لاحق من هذا العام.

وتجري عملاقة البرمجيات بعض التغييرات الأصغر باستخدام إصدار ويندوز 10 الجديد هذا، بحيث سيكون مظهر شريط المهام الافتراضي أكثر تخصيصًا مع تطبيق (إكس بوكس) Xbox المثبت لمستخدمي (Xbox Live) أو تطبيق (Your Phone) المثبت لمستخدمي أندرويد.

وتتضمن الإشعارات الآن علامة “X” في الزاوية العلوية اليمنى للسماح لك برفضها بسرعة، وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين تطبيق الإعدادات في نظام التشغيل ويندوز 10، وتتعهد الشركة بإضافة المزيد من التحسينات التي ستجعل الإعدادات أقرب إلى لوحة التحكم.