فيسبوك تستسلم أمام TikTok وتقرر إنهاء تطبيق Lasso

قررت شركة فيسبوك أمس الأربعاء إنهاء تطبيق (هوبي) Hobbi الذي أُطلق في شهر شباط/ فبراير الماضي للأجهزة المحمولة مع ميزات شبيهة بميزات شبكة (بنترست) Pinterest المتخصصة في نشر الصور.

ولكن لم يكن تطبيق (هوبي) الوحيد، إذ قررت عملاقة التواصل الاجتماعي أيضًا إنهاء تطبيق (لاسو) Lasso الذي جاء لينافس خدمة (تيك توك) TikTok. ومع أنه لم يمضِ على إطلاق (هوبي) سوى 5 أشهر، إلا أنه قد مضى على إطلاق (لاسو) أكثر من سنة ونصف، إذ أُطلق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وقالت فيسبوك: إن التطبيقين سيُنهيان اعتبارًا من 10 تموز/ يوليو الجاري. وكان (لاسو) يسمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع الفيديو التي لا تتجاوز مدتها 15 ثانية مع خلفية صوتية، تمامًا على غرار (تيك توك).

وقال متحدث باسم فيسبوك لشبكة CNBC الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: “نضع رهانات متعددة على عائلة التطبيقات التابعة لنا لاختبار وتعلم كيف يريد الناس التعبير عن أنفسهم”. وأضاف: “كان أحد هذه الاختبارات هو (لاسو): تطبيق الفيديو القصير المستقل، الذي قررنا إيقافه وإزالته من جميع متاجر التطبيقات في 10 تموز/ يوليو. نشكر كل من شاركنا إبداعاتهم وملاحظاتهم، التي سوف نتطلع إلى تضمينها في تجارب الفيديو الأخرى”.

يُشار إلى أن (لاسو) لم يُطلق إلا في عدد قليل من الدول، ومنها: كولومبيا، والمكسيك، والولايات المتحدة، والأرجنتين، وشيلي، والبيرو، وبنما، وكوستاريكا، والسلفادور، والإكوادور، وأوروغواي، وذلك وفق ما نقلت شبكة CNBC عن شركة تحليلات التطبيقات (سنسور تاور) Sensor Tower. كما نقلت الشبكة عن الشركة قولها: “حتى الآن، نُقدِّر أن (لاسو) قد أنتج أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل من (آب ستور) App Store و(جوجل بلاي) Google Play”.

وبهدف التنافس مع (تيك توك) التابع لشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية، الذي حظي بأكثر من ملياري عملية تنزيل، طورت خدمة (إنستاجرام) Instagram المملوكة لشركة فيسبوك خدمة جديدة تمزج بين الصوت والصورة على غرار (تيك توك) باسم (ريلز) Reels.

وكانت إنستاجرام قد أطلقت (ريلز) في البرازيل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ثم أطلقتها في دولتين جديدتين هما: فرنسا وألمانيا نهاية الشهر المنصرم.