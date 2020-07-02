صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير الويب بلغة PHP و MySQL مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير الويب بلغة PHP و نظام (ماي إس كيو إل) The Complete PHP & MySQL Web Development Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 238.
- المدة: 44 ساعة.
- تستخدم لغة (PHP) في برمجة أكثر من 79% من مواقع الويب على مستوى العالم، أى أن حوالي 8 من بين كل 10 مواقع تقوم بزيارتها على الإنترنت تستخدم لغة PHP بطريقة ما. فإذا كنت ترغب في إنشاء مواقع وتطبيقات ويب سريعة، فلا توجد طريقة أفضل من احتراف البرمجة باستخدام لغة (PHP) وكيفية استخدامها مع نظام إدارة قواعد البيانات (MySQL).
- تتيح لغة (PHP) مع نظام MySQL المفتوح المصدر للمبرمجين ومطوري الويب إنشاء مواقع ويب، وتطبيقات وظيفية، كما تُستخدم في إنشاء مواقع تفاعلية وديناميكية مثل: مواقع التجارة الإلكترونية.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل شيء عن لغة PHP، ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية استخدامها في إعداد الخوادم، وإنشاء صفحات ويب ديناميكية، وكذلك التعرف على الأخطاء الشائعة التي ستواجهها أثناء البرمجة وكيفية حلها.
- كما ستتعلم كيفية استخدام نظام إدارة قواعد البيانات MySQL مع لغة PHP للاتصال بقواعد البيانات ومعالجتها. وكيفية دمج خادم MySQL وأدواته في مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك، حيث يتميز نظام (MySQL) بأنه سريع جدًا وموثوق وسهل الاستخدام، ومثالي لكل من التطبيقات الصغيرة والكبيرة.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام إطار العمل (CakePHP) لتطوير تطبيقات الويب بسرعة، حيث يتطلب التعامل مع أكواد برمجية أقل، وكيفية استخدم أدوات مثل: PHPUnit و Selenium لاختبار التطبيقات.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام إطار (Yii PHP) في إنشاء ميزات تطبيقات الويب بسرعة وأمان.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية استخدام إطار (Laravel PHP) المُصمم لتطوير تطبيقات الويب القائمة على مبدأ (MVC)، حيث يُعتبر هذا الإطار جيدًا لبناء مواقع الويب بسرعة واحترافية.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2100 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- PHP and MySQL Training
- Introduction to MySQL
- Web Application Development with CakePHP
- Yii PHP Framework: Web Application Development with Yii
- PHP & MySQL: The Ultimate Web Development Training
- Laravel PHP Framework Training
- Advanced Laravel PHP Framework Training