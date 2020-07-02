صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير الويب بلغة PHP و MySQL مع خصم 98%

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل شيء عن لغة PHP، ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية استخدامها في إعداد الخوادم، وإنشاء صفحات ويب ديناميكية، وكذلك التعرف على الأخطاء الشائعة التي ستواجهها أثناء البرمجة وكيفية حلها.