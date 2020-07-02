صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة BulletVPN مع خصم 92%

التصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصالًا بشبكة إنترنت خاصة في المنزل أو المكتب أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل (تشفير 256 بت) AES-256-CBC، وبروتوكولات التشفير القوية OpenVPN، و IKEv1، و IKEv2، و PPTP، و L2TP.