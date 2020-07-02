صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة BulletVPN مع خصم 92%

- اشترك مدى الحياة في خدمة (BulletVPN) ــــ BulletVPN: Lifetime Subscription.
- يُعتبر استخدام (الشبكات الخاصة الافتراضية) VPN من أهم نصائح خبراء الأمن لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء الاتصال بالإنترنت، حيث إنها تتيح لك تصفح الويب دون قيود، وتعمل على تشفير نشاطك، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكان وجودك الحقيقي أثناء التصفح.
- توفر لك خوادم BulletVPN خدمة موثوقة وآمنة لحماية نشاطك عبر الإنترنت سواء كنت في المنزل، أو أثناء التنقل خاصةً عند استخدام شبكات الواي فاي العامة، وذلك بفضل دعمها لمجموعة كبيرة من بروتوكولات التشفير القوية التي توفر مستويات عالية من الأمان مع اتصال سريع وعالي الجودة .
- تتميز خدمة (BulletVPN) بواجهة مستخدم بسيطة، حيث تُصنف الميزات بدقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، كما لا تحتفظ الخدمة بسجلات لأنشطة المستخدمين على الإنترنت، مما يضمن لك حماية خصوصيتك.
- يتيح لك الاشتراك في خدمة (BulletVPN) حماية 6 أجهزة مع تسجيلات دخول متزامنة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.
- التصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصالًا بشبكة إنترنت خاصة في المنزل أو المكتب أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل (تشفير 256 بت) AES-256-CBC، وبروتوكولات التشفير القوية OpenVPN، و IKEv1، و IKEv2، و PPTP، و L2TP.
- يمكنك الوصول إلى أكثر من 119 خادمًا في 51 دولة، مما يتيح لك الوصول إلى مئات المواقع المقيدة جغرافيًا حول العالم.
- توفير (خدمة DNS ذكية) Smart DNS Service، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المواقع وخدمات البث المحظورة جغرافيا، دون الحاجة إلى خدمة بروكسي.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك أو إس، ولينكس.
- عدد الأجهزة: 6.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
540 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 38.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 92%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من خدمات VPN يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.