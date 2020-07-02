جوجل توقف مبيعات هاتفها الشهير Pixel 3a

أوقفت شركة جوجل مبيعات هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة للعام الماضي (Pixel 3A) و (Pixel 3A XL)، وذلك حسبما أعلنت الشركة اليوم، دون وجود معلومات حول إمكانية إطلاق الشركة لهاتف (Pixel 4A) في أي وقت قريب.

وتعد تشكيلة (Pixel 3A) أول هواتف من الفئة المتوسطة تصنعها جوجل (Made by Google) بعد ثلاثة أجيال من الأجهزة الرائدة.

وقالت عملاقة البحث في بيان: “لقد باع (Google Store) مخزونه بالكامل من (Pixel 3A) و (Pixel 3A XL)، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بشراء (Pixel 3A) و (Pixel 3A XL)، فإن المنتج متوفر للشراء من خلال بعض الشركاء حتى نفاذ الإمدادات”.

وقد يكون هذا الإعلان مخيبًا لآمال الناس الذين كانوا يرغبون بالحصول على هواتف جوجل بأسعار معقولة، حيث تمتلك الهواتف كاميرا ممتازة بالمقارنة مع السعر المنخفض.

وبالرغم من أن متجر جوجل يوضح أن الهواتف غير متوفرة للشراء، لكن هناك مخزون متاح على موقع أمازون للراغبين بالشراء.

ومع إيقاف مبيعات (Pixel 3A) و (Pixel 3A XL)، فإن الهاتف الوحيد الذي تبيعه جوجل حاليًا في متجرها الخاص هو (Pixel 4) الرائد، الذي تم إصداره في شهر أكتوبر الماضي.

لكن خليفة (Pixel 4) من الفئة المتوسطة، الذي يطلق عليه اسم (Pixel 4A)، قد يصل قريبًا، وذلك بعد ظهور العديد من التسريبات والشائعات حوله خلال الأشهر الماضية.

وبحسب الشائعات، فإن جهاز (Pixel 4A) يحتوي على شاشة بقياس 5.81 إنشات وبدقة 2340×1080 بكسل، مع معالج (Snapdragon 730) وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وقارئ بصمات الأصابع في الجزء الخلفي من الهاتف ومنفذ سماعة الرأس.

وتضمن مقطع فيديو منشور في شهر مارس على منصة يوتيوب لقطات فعلية مسربة للهاتف، بالإضافة إلى ظهور صور في شهر أبريل لما يبدو أنه صندوق (Pixel 4A) للبيع بالتجزئة.

يذكر أن هاتف (Pixel 4A) ليس معروضًا للبيع بعد، وفي حال كنت تريد أحدث هاتف من الفئة المتوسطة من هواتف جوجل، فسيتعين عليك البحث عن أحد آخر هواتف تشكيلة (Pixel 3A).