جوجل تدعونا لتوديع سلسلة هواتف Pixel 3a

أكملت الهواتف الذكية المتوسطة من شركة جوجل تشغيلها الناجح، وذلك اعتبارًا من عام 2019، ويتم الآن تصفيتها. حيث أكدت الشركة أنها ستوقف Pixel 3a و Pixel 3a XL. حيث لن يكون الثنائي متاحًا في (Google Store)، لكنهما سيبقيان معروضان للبيع من خلال منصات الطرف الثالث حتى نفاذ الكمية.

قال متحدث باسم (Google Police): “لقد باع (Google Store) من خلال مخزونه جميع هواتف سلسلة (3a)، وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بشرائه يتوفر المنتج من خلال بعض الشركاء حتى نفاذ الكمية”.

جاء البيان بعد أن بدأت قائمة (Google Store) الرسمية لسلسلة Pixel 3a في إظهار حالة الهواتف على أنها غير متاحة. ومنذ ذلك الحين، تم تغييرها إلى (غير متوفر).

ونأمل أن تشير إزالة هذه السلسلة من هواتف جوجل إلى الوصول الوشيك لجهاز (Pixel 4a) المنتظر بشدة. ومع ذلك، لا يبدو أن أحدًا لديه فكرة عن متى ستقوم جوجل بإزاحة الستار عن هاتفها المنتظر، حيث تم تأجيل إطلاق (Pixel 4a) لعدة أشهر وتتوقع الشائعات أن جوجل قد تطلقه فقط في أكتوبر إلى جانب سلسلة (Pixel 5).

لم تعلن جوجل بشكل رسمي عن سبب إيقاف إنتاج الهاتفين، حيث تبقي الباب مفتوحًا أمام التكهنات.

وقد يكون هذا الإعلان مخيبًا لآمال الناس الذين كانوا يرغبون بالحصول على هواتف جوجل بأسعار معقولة، حيث تمتلك الهواتف كاميرا ممتازة بالمقارنة مع السعر المنخفض. وبالرغم من أن متجر جوجل يوضح أن الهواتف غير متوفرة للشراء، لكن هناك مخزون متاح على موقع أمازون للراغبين بالشراء.

كان من المتوقع أن تطلق شركة جوجل هاتف (بكسل 4أي) Pixel 4a – الطراز المنخفض التكلفة – في شهر مايو السابق خلال فعاليات مؤتمر مطوري جوجل (Google I/O 2020)، تمامًا مثلما حدث للطراز السابق Pixel 3a، لكن نظرًا للمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، فقد قررت جوجل إلغاء الحدث تمامًا