بعد مشكلات iOS 14 Beta.. إليك كيفية الرجوع إلى أحدث إصدار من iOS 13

إذا ثبتت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 14 في هاتف آيفون لتختبر ميزاته الجديدة، ولكن واجهتك بعض المشكلات مثل: خلل في طريقة عمل بعض التطبيقات، أو بطء في الأداء، فيمكنك الرجوع إلى أحدث إصدار عام من نظام 13 iOS.

فيما يلي سنستعرض كيف يمكنك الرجوع إلى أحدث إصدار عام من نظام iOS 13 إذا لم تعد ترغب في استخدام الإصدار التجريبي من نظام iOS 14، وهل يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على أجهزة آبل الأخرى التي تستخدمها مع هاتف آيفون مثل ساعة آبل الذكية؟

أولًا، كيفية حذف إصدار iOS 14 Beta:

ينبغي مسح بيانات هاتف آيفون واستعادتها مرة أخرى لحذف الإصدار التجريبي للمطوّرين (iOS 14 Beta)، وبعد ذلك؛ إذا كان لديك نسخة احتياطية مؤرشفة، فيمكنك إعداد هاتف آيفون مرة أخرى باستخدام هذه النسخة الاحتياطية.

لاحظ أن النسخ الاحتياطية التي حفظتها أثناء استخدام الإصدار التجريبي (iOS 14 Beta) قد لا تكون متوافقة مع الإصدارات القديمة من نظام iOS، ولكن بطبيعة الحال يمكنك الاستعادة من نسخة احتياطية سابقة لنظام iOS 13.

تأكد من أن حاسوبك يعمل بأحدث إصدار من macOS ، وإذا كنت تستخدم حاسوب يعمل بنظام ويندوز تأكد من توفر الإصدار الأخير من iTunes عليه.

وصل هاتف آيفون بالحاسوب باستخدام كابل Lightning أو USB-C.

ضع هاتف آيفون في وضع الاسترداد من خلال اتباع الخطوات التالية: إذا كان هاتفك طراز iPhone 8 ، أو أي إصدار أحدث: اضغط على زر (رفع مستوى الصوت) ثم حرره بسرعة. وبعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي إلى أن تظهر شاشة وضع الاسترداد. : اضغط مطولًا على زر التشغيل، وزر خفض مستوى الصوت في آنٍ واحد، ولا تحررهما حتى يظهر لك شعار آبل، واستمر في الضغط عليهما حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد. إذا كان هاتفك طراز i Phone 7 ، أو iPhone 7 Plusاضغط مطولًا على زر التشغيل، وزر خفض مستوى الصوت في آنٍ واحد، ولا تحررهما حتى يظهر لك شعار آبل، واستمر في الضغط عليهما حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد. إذا كان هاتفك طراز iPhone 6s أو إصدار أقدم مزود بزر الشاشة الرئيسية: اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الهاتف، وزر الشاشة الرئيسية في آنٍ واحد، ولا تحررهما حتى يظهر لك شعار آبل، واستمر في الضغط عليهما حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد.



اضغط على خيار (استعادة) Restore عندما يظهر لك في شاشة وضع الاسترداد، حيث يؤدي ذلك إلى مسح جهازك، وتثبيت أحدث إصدار غير تجريبي من نظام iOS.

انتظر حتى تنتهي عملية الاستعادة، وأدخل (Apple ID) وكلمة السر، إذا طُلب منك ذلك.



بعد اكتمال استعادة النظام، يمكنك استعادة نسخة احتياطية من نظام iOS 13 لهاتف آيفون من حاسوبك أو من (آي كلاود) iCloud.

يجب أن تضع في اعتبارك أنك إذا قمت بالفعل بتثبيت نظام (watchOS 7 beta) في ساعة آبل الذكية المتصلة بهاتف آيفون الذي يعمل بنظام iOS 14، فلن تتمكن من استخدام الساعة مع الهاتف بعد الرجوع إلى إصدار iOS أقدم.