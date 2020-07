إنستاجرام تختبر وضع كل “القصص” في صفحة واحدة

تمكنت ميزة (القصص) Stories التي توفرها خدمة إنستاجرام للمستخدمين منذ نحو 4 سنوات من النمو لتصبح إحدى أفضل منتجات فيسبوك حتى الآن. فحتى العام الماضي، كان ما يقرب من نصف مستخدمي إنستاجرام أو نحو 500 مليون مستخدم، يتفاعلون مع القصص بصورة يومية.

ولإدراك مدى النجاح الذي تحققه الميزة، يكفي أن يُذكر أن عدد مستخدميها اليومين يزيد بأكثر من الضعف عن جميع مستخدمي خدمة (سناب شات) Snapchat اليوميين، مع أن الميزة قُلِّدت أصلًا من سناب شات. والآن تختبر إنستاجرام طريقة جديدة لتوسيع تجربة القصص لتأخذ دورًا مركزيًا في التطبيق.

وبدأت إنستاجرام – التي أطلقت ميزة القصص أول مرة في صيف 2016 – باختبار ميزة تسمح لمستخدميها برؤية المزيد من القصص معًا. وفي الاختبار، سيرى المستخدمون مبدئيًا صفين من القصص بدلًا من الصف الوحيد الحالي أعلى الشاشة، وذلك عند فتح تطبيق إنستاجرام، ولكن سيكون هناك زر أسفل الصفين، وبالنقر عليه ستُرى جميع القصص في صفحة واحدة تملأ الشاشة.

وكان مدير التواصل الاجتماعي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية (جوليان كامبوا) أول من رصد الميزة الجديدة الأسبوع الماضي، وقد نشر لقطات شاشة للميزة الجديدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

You've heard of two rows of Instagram Stories…

Now prepare for "SEE ALL STORIES" pic.twitter.com/vs42wwHuh0

— Julian Gamboa (@JulianGumbo) June 26, 2020