إنستاجرام تختبر وضع كل “القصص” في صفحة واحدة

تمكنت ميزة (القصص) Stories التي توفرها خدمة إنستاجرام للمستخدمين منذ نحو 4 سنوات من النمو لتصبح إحدى أفضل منتجات فيسبوك حتى الآن. فحتى العام الماضي، كان ما يقرب من نصف مستخدمي إنستاجرام أو نحو 500 مليون مستخدم، يتفاعلون مع القصص بصورة يومية.

ولإدراك مدى النجاح الذي تحققه الميزة، يكفي أن يُذكر أن عدد مستخدميها اليومين يزيد بأكثر من الضعف عن جميع مستخدمي خدمة (سناب شات) Snapchat اليوميين، مع أن الميزة قُلِّدت أصلًا من سناب شات. والآن تختبر إنستاجرام طريقة جديدة لتوسيع تجربة القصص لتأخذ دورًا مركزيًا في التطبيق.

وبدأت إنستاجرام – التي أطلقت ميزة القصص أول مرة في صيف 2016 – باختبار ميزة تسمح لمستخدميها برؤية المزيد من القصص معًا. وفي الاختبار، سيرى المستخدمون مبدئيًا صفين من القصص بدلًا من الصف الوحيد الحالي أعلى الشاشة، وذلك عند فتح تطبيق إنستاجرام، ولكن سيكون هناك زر أسفل الصفين، وبالنقر عليه ستُرى جميع القصص في صفحة واحدة تملأ الشاشة.

وكان مدير التواصل الاجتماعي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية (جوليان كامبوا) أول من رصد الميزة الجديدة الأسبوع الماضي، وقد نشر لقطات شاشة للميزة الجديدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

You've heard of two rows of Instagram Stories… Now prepare for "SEE ALL STORIES" pic.twitter.com/vs42wwHuh0 — Julian Gamboa (@JulianGumbo) June 26, 2020

وبعد التواصل مع إنستاجرام، أكدت الشركة لموقع (تك كرنش) TechCrunch اختبار الميزة مع عدد قليل من المستخدمين في الوقت الحالي. وامتنعت الشركة عن تقديم مزيد من التفاصيل، لكنها قالت: إن الاختبار جارٍ منذ أكثر من شهر.

ويُعتقد أن هذه الخطوة من إنستاجرام ليست مفاجئة بالنظر إلى سعيها ومن ورائها فيسبوك إلى تجربة العديد من الأفكار التي من شأنها أن تدفع المزيد من المستخدمين إلى التفاعل مع القصص، خاصةً أن نموها يشكل أهمية خاصة لدى المعلنين، ففي الربع الثالث من عام 2019، وصفت فيسبوك ميزة (القصص) بأنها أحد أكبر مجالات نموها، مشيرةً إلى أن 3 ملايين من إجمالي 7 ملايين معلن يعلنون عبر قصص إنستاجرام، وفيسبوك، ومسنجر مجتمعين. وبحلول الربع الرابع، ارتفع عدد المعلنين الذين يستخدمون القصص إلى 4 ملايين.