YouTube TV ترتفع تكلفة الاشتراك بشكل حاد

أوضحت شركة جوجل أنها رفعت سعر خدمة (يوتيوب تي في) YouTube TV بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 64.99 دولارًا في الشهر بعد أن كانت 50 دولارًا في الشهر، وقالت الشركة: التكلفة المتزايدة أمر صعب بالنسبة لبعض الأعضاء، لكن السعر الجديد يعكس التكلفة المتزايدة للمحتوى.

ويأتي ارتفاع الأسعار وسط زيادة في الطلب على المحتوى عبر الإنترنت حيث تظل الأحداث الحية ودور السينما والأحداث الرياضية مغلقة أو ملغاة بسبب القيود التي تسبب بها الفيروس التاجي.

وتمثل الزيادة في السعر بمقدار 15 دولارًا أحدث ارتفاع في سعر الخدمة، الذي كان 35 دولارًا في الشهر عندما تم إطلاقها في الأصل في عام 2017.

وتم رفع السعر لأول مرة إلى 40 دولارًا شهريًا في أوائل عام 2018 حيث أضافت الخدمة شبكات (Turner)، من ضمنها (TBS) و (TNT) و (CNN) و (Adult Swim) و (Cartoon Network) و (truTV) و (Turner Classic Movies).

ورفعت جوجل في شهر أبريل 2019 تكلفة الاشتراك في (YouTube TV) بنسبة 25 في المئة لتصبح 50 دولارًا عندما أضافت مجموعة شبكات (Discovery).

وقالت الشركة: إن ارتفاع الأسعار يعكس القيمة الكاملة لخدمة (YouTube TV)، من اتساع نطاق المحتوى إلى الميزات التي غيرت طريقة مشاهدتنا للتلفاز المباشر.

وتقدم الخدمة عروض مباشرة وبرامج من شبكات البث الرئيسية، مثل (The Daily Show with Trevor Noah) و (SpongeBob SquarePants) وخدمة (HBO Max)، التي تم إطلاقها حديثًا، كما أنها توفر عروض من صناع المحتوى على يوتيوب ومقاطع فيديو شائعة على يوتيوب إلى جانب عروض يوتيوب الأصلية.

ويسري السعر الجديد اليوم على أي مشتركين جدد، في حين يجب على العملاء الحاليين رؤيته في دورة الفوترة التالية.

وبدأت الخدمة بتقديم ثماني قنوات من (ViacomCBS)، وهي (BET) و (CMT) و (Comedy Central) و (MTV) و (Nickelodeon) و (Paramount Network) و (TV Land) و (VH1).

ووفقًا للإعلان الأصلي للقنوات الجديدة، من المقرر أن تحصل (YouTube TV) أيضًا على (BET Her) و (MTV2) و (Nick Jr) و (NickToons) و (TeenNick) و (MTV Classic) في المستقبل، وذلك بالرغم من أنها ليست جزءًا من إطلاق اليوم.

We at YouTube TV license content from our content providers to then provide to you. When content prices increase, the overall cost of streaming goes up for everyone.

— YouTube TV (@YouTubeTV) June 30, 2020