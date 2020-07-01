Gboard beta.. كيف تصبح مجربًا لدى جوجل؟

Gboard هو تطبيق لوحة المفاتيح المتاح لكل من نظام أندرويد ونظام iOS، إنه قابل للتخصيص للغاية مع الكثير من السمات المضمنة بالإضافة إلى خلفيات لوحة المفاتيح المخصصة القابلة للتحديد من قبل المستخدم.

ليس ذلك فحسب، يدعم تطبيق Gboard ملفات (GIF) والرموز التعبيرية ويتيح لك إجراء بحث في جوجل مباشرة من لوحة المفاتيح كما يتيح استخدام ترجمة جوجل.

يمكن تلخيص عملية التحول إلى Gboard بيتا في نظام أندرويد إلى بضع خطوات:

انتقل إلى ( Google Play beta Form ).

بعد أن تتم إعادة توجيهك إلى صفحة اختبار الإصدار التجريبي من جوجل بلاي، انقر على الزر الأزرق (BECOME A TESTER).

ستتلقى تحديثًا لتطبيق Gboard إذا كان مثبتًا بالفعل على جهازك.

إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من جوجل بلاي .

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتلقى التحديث.

يمكنك مغادرة برنامج الاختبار في أي وقت، كما يمكنك التبديل إلى الإصدار العام من التطبيق إذا كان متاحًا.

إذا كنت لا تعرف، فإن جوجل تخضع للاختبارات من جانب الخادم، لذلك قد لا تكون جميع المزايا الجديدة متاحة لك على الفور، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك أي اقتراحات أو كنت تريد تقديم تعليقات حول التطبيق، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى ([email protected]).