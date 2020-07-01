واتساب تدعم رسميًا التواصل عبر رموز QR وميزات مهمة أخرى

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الأربعاء عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة، التي كانت قد ظهرت في نسخ تجريبية سابقة.

وقالت واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – في تدوينة: “اليوم، يسرنا تأكيد إطلاق بعض الميزات الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة”، ثم استعرضت الميزات التي تشمل: (الملصقات المتحركة) Animated Stickers، و(رموز الاستجابة السريعة) QR Codes، و(الوضع المظلم) Dark Mode لنسخة الويب من الخدمة، بالإضافة إلى تحسينات على المكالمات المرئية.

وأوضحت واتساب أن (الملصقات المتحركة) تعد من بين أسرع الطرق التي يتواصل بها الناس عبر واتساب، وذلك مع إرسال المليارات منها يوميًا، ثم قالت: إنها ستطلق حزمة جديدة من الملصقات المتحركة “التي هي أكثر مرحًا وتعبيرًا”.

ومن بين الميزات المهمة أيضًا ميزة تُمكِّن المستخدمين من مسح رموز الاستجابة السريعة QR للتواصل مع الآخرين بعد إضافتهم إلى جهات الاتصال بصورة فورية دون الحاجة إلى كتابة الأرقام والحفظ.

وتهدف الميزة إلى إراحة المستخدمين من عناء إضافة جهات الاتصال، خاصةً أنه لا يمكن للمستخدمين التواصل مع من يريدون عبر واتساب، إلا بعد إضافة الأرقام إلى جهات الاتصال في الهاتف. وتعد رموز QR طريقة أكثر ملاءمة لإضافة شخص ما إذا كان المستخدم بجواره شخصيًا.

وبعد دعم ميزة (الوضع الداكن) في نسخة الأجهزة المحمولة من التطبيق، أعلنت الخدمة اليوم دعم الميزة في نسخة الويب. كما أعلنت أيضًا عن تحسينات لمكالمات الفيديو التي أصبحت في وقت سابق تدعم إضافة حتى 8 أشخاص، والآن يمكن للمستخدمين الضغط المطول على أحد المشاركين في المكالمة لتكبير صورته لتملأ الشاشة.

ولمستخدمي الهواتف التقليدية العاملة بنظام التشغيل (كاي أوإس) KaiOS، أصبح بإمكانهم الآن رؤية ميزة (الحالة) Status التي تتيح لهم مشاركة حالات تدوم لمدة 24 ساعة قبل اختفائها تلقائيًا، وذلك على غرار ما هو متوفر لمستخدمي واتساب في المنصات الأخرى.

وأشارت واتساب إلى أن هذه الميزات ستكون متاحة للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك في الإصدار الأحدث من تطبيق الخدمة.

هذان ويمكن تنزيل تطبيق الخدمة لنظام أندرويد من جوجل، ونظام iOS من آبل، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب من خلال الموقع الرسمي لواتساب، أو من متاجر التطبيقات.