هيئة الاتصالات الصينية تنشر صور Galaxy Z Flip 5G ومواصفاته

نشرت هيئة الاتصالات الصينية صور النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، بالإضافة إلى بعض المواصفات.

وتأتي صور (جالاكسي زد فليب 5جي) Galaxy Z Flip 5G في حين يُنتظر أن تعلن الشركة الكورية عن الهاتف، إلى جانب هواتف (جالاكسي نوت20) Galaxy Note20 المرتقبة في 5 آب/ أغسطس المقبل، وفق ما كشفت تسريبات سابقة.

ووفقًا للتسريبات السابقة أيضًا، فإن الهاتف قادم مع معالج من نوع (سنابدراجون 865+) من شركة كوالكوم، بالإضافة بعض الاختلافات في دقة الكاميرات مقارنةً بالنسخة القياسية منه.

وبالنظر إلى الصور التي نشرتها هيئة الاتصالات الصينية TENAA، يبدو أن الهاتف سيحافظ على تصميم النسخة الحالية، ولكنه ظهر باللون الفضي، وهو مختلف عن الخيارات الحالية من الهاتف.

وفي حين أن الكاميرا الداخلية للهاتف ستحافظ على دقة 12 ميجابكسل، إلا أن الكاميرا الخارجية المزدوجة ستأتي بدقة 12 ميجابكسل، و 10 ميجابكسل، بخلاف دقة كاميرتين (جالاكسي زد فليب) الحالي اللتين تأتيان بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما.

وسيقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة 1080p، بالإضافة إلى أن الشاشة الخارجية الصغيرة التي تأتي بجانب الكاميرتين ستكون من نوع AMOLED أيضًا بوقدة 300×112 بكسل.

وبحسب هيئة الاتصالات TENAA، فإن بطارية الهاتف ستأتي بدقة 2,500 + 704 ميلي أمبير/ الساعة، ما يعني أنها ستبقى قريبة من سعة (جالاكسي زد فليب) الحالي البالغة 3,300 ميلي أمبير/ الساعة.

يُشار إلى المعلومات والصور الجديدة الخاصة بهاتف (جالاكسي زد فليب 5جي) تأتي بالتزامن مع تسريب شركة سامسونج ما يبدو أنها الصور الرسمية لهاتفها الذكي الرائد المرتقب (جالاكسي نوت20 ألترا) Galaxy Note20 Ultra عبر موقعها الإلكتروني الخاص بروسيا.

ونشر حساب Ishan Agarwal عبر موقع تويتر الصور التي سُرِّبت، وقال: “شيء غريب! قد تكون هذه النظرة الأولى على الهاتف الذكي (جالاكسي نوت20 ألترا). لقد عُثر على هذه الصورة لهاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) باللون البرونزي/ النحاسي في الموقع الرسمي الروسي لشركة سامسونج. أتعتقدون أنه الشكل النهائي أم أنه التصميم الحالي الذي يستخدمه فريق سامسونج؟”.