هل يصل تطبيق TikTok إلى كل ما تنسخه في هاتف آيفون؟

لا تزال مشكلة اختراق خصوصية عمليات النسخ واللصق في هواتف آيفون شائعة في أكثر من 50 تطبيقًا من بينها تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو (TikTok) بالإضافة إلى بعض تطبيقات الأخبار والألعاب.

ظهرت التقارير التي تُشير إلى اختراق خصوصية (حافظة المستخدم) Clipboard في هواتف آيفون لأول مرة خلال شهر مارس الماضي، حيث كشفت أن بعض التطبيقات يمكن أن ترى محتويات الحافظة، سواء كان ذلك: رقم بطاقة الائتمان، أو كلمة المرور، أو رابط عشوائي، وكانت التطبيقات تصل إلى النصوص أو ملفات الوسائط المتعددة المنسوخة في كل مرة يفتحها المستخدمون، دون أن يعلموا أن ذلك يحدث.

ولكن مع إطلاق آبل الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS 14) الذي يضم العديد من ميزات الخصوصية الجديدة، جاء بميزة جديدة رائعة ترسل إليك إشعارًا عندما يفحص تطبيق ما المحتويات الموجودة في حافظة آيفون، يبدو الأمر كإضافة ذكية ولكنه كشف أيضًا عن بعض السلوكيات التي قد تكون مقلقة من عدة تطبيقات.

أفادت العديد من التقارير التي نُشرت بعد إطلاق الإصدار التجريبي من (iOS 14) بأن تطبيق TikTok لا يزال يتحقق باستمرار من حافظة المستخدم في (iOS) بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى، ومن ضمنها:New York Times، و Fox News، و AccuWeather، و Overstock، و AliExpress، و Call of Duty Mobile، و Patreon، و Google News، و Viber.

وذلك بالرغم من أن الشركة المطورة لتطبيق (TikTok) قد صرحت خلال شهر مارس الماضي أنها ستنهي هذه الممارسة خلال بضعة أسابيع، ولكن مع وصول نظام iOS 14 اتضح أن هذه الوعود لم تُنفذ.



بعد وصول الإصدار التجريبي من نظام iOS 14؛ بدأ العديد من المطورين بتحليل هذه المشكلة لمعرفة ما يحدث. وفقًا لنتائجهم والمناقشات التي تلت ذلك على موقع تويتر، من الناحية النظرية يبدو أن هذه التطبيقات تقرأ الحافظة فقط بدلاً من الوصول إلى البيانات التي تجدها هناك، حيث لا يمكنها القيام بنسخها أو حفظها.

وقد اكتشف بعض المطورين أن تطبيقاتهم تقوم بتشغيل الإشعار بشكل غير متوقع، لذلك فمن المحتمل أن تكون هناك واجهات برمجة تطبيقات جديدة في نظام iOS 14 تحتاج التطبيقات إلى التوافق معها لمنع الإفراط في الإشعارات بسبب السلوك غير المتوقع.

ولكن في الوقت الحالي من الأفضل لمستخدمي هواتف آيفون التفكير مرتين في ما يقومون بنسخه إلى حافظة الجهاز قبل فتح التطبيقات أو عند استخدامها، ومن الأفضل عدم نسخ البيانات المهمة ولصقها، مثل: عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور ورموز (المصادقة الثنائية) 2FA، وغير ذلك من البيانات المهمة لحين إطلاق آبل الإصدار النهائي من نظام iOS 14.

تتفاقم المشكلة أيضًا في ميزة (الحافظة الشاملة) Universal Clipboard التي تتيح لمستخدمي أجهزة آبل نسخ المحتوى مثل: النصوص والصور ومقاطع الفيديو من جهاز ولصقه في جهاز آخر.

حيث صممت هذه الميزة للسماح لمستخدمي آبل بنسخ البيانات ولصقها بسهولة بين الأجهزة التي تستخدم مُعرّف آبل نفسه، ولكن في هذه الحالة يمكن أن يقوم أي تطبيق من التطبيقات المشكوك فيها والمثبت في أي جهاز بقراءة البيانات المنسوخة من جهاز آخر.