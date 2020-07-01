ميزة الكتابة الذكية من جوجل قادمة إلى واتساب وتيليجرام

يبدو أن جوجل تستكشف طرقًا جديدة لتحويلنا جميعًا إلى روبوتات، حيث اكتشف مستخدمو الإصدار التجريبي من (Gboard) ميزة الكتابة الذكية (Smart Compose) التي ظهرت في رسائل جوجل وتيليجرام وواتساب وذلك وفقًا لتقارير (9to5Google).

كانت ميزة الكتابة الذكية تقدم اقتراحات أثناء الكتابة منذ سنوات، لكن لم يحدث ذلك من قبل في تطبيقات المراسلة، كما أن جوجل أطلقت هذه الميزة في البداية لخدمة البريد الإلكتروني جيميل، حيث أعلنت جوجل خلال مؤتمرها للمطورين (Google I/O 2018) عن ميزة الكتابة الذكية (Smart Compose)، أو كما يحب أن يطلق عليها البعض ميزة الإنشاء الذكي، في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل وذلك بعد عام من الإعلان عن ميزة الرد الذكي (Smart Reply).

تمت إضافة هذه الميزة لاحقًا إلى (مستندات جوجل)، ويبدو الآن أن الخدمة ستأتي إلى خدمات المراسلة أيضًا. حتى الآن، تم اكتشاف الميزة فقط في تحديث الإصدار (9.5.12.317844448) المسمى بمفاجأة إلى (Gboard)، لكن إذا نجحت التجارب، فقد تتدخل هذه الميزة في جميع رسائلنا قريبًا.

لإنصاف جوجل، لا تزال ميزة الكتابة الذكية تمنح البشر القول الفصل، فإذا أعجبك اقتراحها، يمكنك قبوله، أو يمكنك تجاهل الاقتراح ومتابعة الكتابة.

فقط عدد محدود من المستخدمين لديهم هذه الميزة في تطبيقات المراسلة في الوقت الحالي، وإذا كنت ترغب في الانضمام إليهم، يمكنك محاولة الاشتراك في (Gboard beta).

تعتمد ميزة الكتابة الذكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة تقنية التعلم الآلي التي تمكنك من السماح لبريدك الإلكتروني جيميل بمساعدتك في كتابة الرسائل الإلكترونية بشكل أفضل وأسرع حتى الآن، حيث ستقدّم لك الاقتراحات أثناء الكتابة مثل التحيات في بداية الرسالة والعبارات الأكثر شيوعًا في الرسائل الإلكترونية، إلى جانب كونها قادرة على اقتراح جمل كاملة بمجرد كتابة عدة كلمات من تلك الجملة، مما يسرع عملية كتابة رسالة البريد الإلكتروني في جيميل ويزيد من إنتاجية المستخدمين، ويمكنك الاطلاع على كافة المواضيع المتعلقة بالخدمة من خلال زيارة قسم (Smart Compose) في موقعنا.