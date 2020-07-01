ما هو وضع توفير الطاقة في iOS 14 وكيف تستخدمه؟

يُعتبر وضع (توفير الطاقة) Power Reserve من أبرز الميزات التي طورتها آبل في نظام التشغيل (iOS 14)، حيث أصبح هذا الوضع يتيح إمكانية استخدام وظائف معينة في هاتف آيفون الخاص بك حتى بعد نفاد البطارية.

ما هو وضع توفير الطاقة في نظام iOS 14؟

يسمح لك وضع (توفير الطاقة) Power Reserve بالوصول إلى وظائف معينة في هاتف آيفون الخاص بك حتى بعد نفاد البطارية، ويمكن أن يساعدك هذا في العديد من المواقف التي قد ينفد فيها شحن هاتفك بشكل غير متوقع، ولا يمكنك الوصول إلى شاحن.

يرتبط (وضع توفير الطاقة) Power Reserve برؤية شركة آبل للمستقبل، حيث تريد الشركة أن يكون هاتف آيفون الخاص بك هو الشيء الأساسي الوحيد الذي تحتاج إلى حمله معك عند الخروج من المنزل، أي أنه يمكن أن يحل محل بطاقات الدفع، ومفاتيح السيارة.

فمع تضمين ميزة (Car Key) التي تُستخدم لفتح السيارة من خلال هاتف آيفون في نظام التشغيل (iOS 14) ستكون هذه الميزة مفيدة جدًا عند نفاد طاقة البطارية، ومن المحتمل أن تصبح أكثر قيمة في المستقبل مع تطوير المزيد من الوظائف الخاصة بها.

وعندما لا يكون معك مفاتيح السيارة أو بطاقات الدفع، وفي الوقت نفسه تجد أن طاقة بطارية آيفون قد نفدت بشكل غير متوقع، هنا يتيح لك وضع (توفير الطاقة) أداء بعض الوظائف، مثل: فتح باب السيارة وتشغيلها أو إجراء عمليات المدفوعات لمدة تصل إلى 5 ساعات بعد نفاد بطارية الهاتف.

كيف يعمل وضع توفير الطاقة على iOS 14؟

يعتمد وضع (توفير الطاقة) في عمله على خاصية (NFC Tags) وميزة (Express Cards) في آيفون، حيث لا تتطلب ميزة (Express Cards) مصادقة Face ID أو Touch ID، لذا فإن البيانات المحفوظة في (NFC Tag) ستسمح لك بالدفع بسهولة.

وبالطريقة نفسها مع وجود ميزة (Car key) الجديدة في نظام التشغيل (iOS 14) سيؤدي النقر على هاتف آيفون إلى إلغاء قفل السيارة بسهولة، الجدير بالذكر أن وضع (توفير الطاقة) سيُفعل تلقائيًا في هاتف آيفون عندما تنفد البطارية، وسيتوقف تلقائيًا مرة أخرى عند شحن الهاتف.

قائمة هواتف آيفون التي تدعم وضع توفير الطاقة:

وفقًا لشركة آبل، ستكون هذه الميزة متاحة في هاتف (iPhone X) وأي طراز أحدث، مثل: