كيفية حذف مشاركات فيسبوك القديمة بشكل مجمع

ليس هناك خجل من الاعتراف بأنه قد يكون لدينا الكثير من مشاركات فيسبوك السخيفة منذ أن بدأنا باستخدام الشبكة الاجتماعية، ولا نريد أن يراها الأصدقاء الآن، لذلك تتيح لك منصة فيسبوك أرشفة هذه المنشورات أو حذفها بشكل مجمّع، لكن لا تتوفر ميزة الحذف أو الأرشفة المجمّعة حاليًا إلا على تطبيقات فيسبوك على الهواتف الذكية.

إن القيام بحذف المنشورات القديمة يتشابه في جميع تطبيقات تطبيقات الفيسبوك، الثلاثة، لذلك إليك كيفية القيام بذلك:

افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك.

انتقل إلى (ملف التعريف) وانقر على قائمة (النقاط الثلاث).

انتقل إلى (سجل النشاط) ثم (إدارة النشاط) وانقر على النافذة المنبثقة التي تقول (مشاركاتك).

بمجرد رؤية قائمة منشوراتك، يمكنك تحديد جميع المشاركات التي تريد أرشفتها أو حذفها.

ستظهر جميع المشاركات المؤرشفة أو المحذوفة كعلامات في أقسام مشاركاتك، حيث يمكنك النقر على هذه التصنيفات لرؤية مشاركاتك المؤرشفة أو المحذوفة.

ستحتفظ منصة فيسبوك بمنشوراتك في سلة المحذوفات لمدة 30 يومًا، وذلك بغية مساعدتك على استعادة منشور ما قمت بحذفه بالخطأ وتريد استرجاعه.

لا يوجد خيار لحذف المشاركات باستخدام الحواسيب المكتبية أو المجمولة، ونأمل أن تصل هذه الميزة قريبًا إليهم، حتى ذلك الحين، يمكنك إخفاء كل المنشورات القديمة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.