فيسبوك تتعجل في إنهاء تطبيق Hobbi المنافس لشبكة بنترست

أطلقت شركة فيسبوك في شهر شباط/ فبراير الماضي (هوبي) Hobbi، وهو تطبيق جديد للأجهزة المحمولة بدا أول الأمر أنه جاء لينافس شبكة (بنترست) Pinterest المتخصصة في نشر الصور.

والآن، ومع أنه لم يمضِ على إطلاق التطبيق سوى خمسة أشهر، قررت الشركة إنهاء التطبيق الذي طوره – وكان خلال المدة الماضية تجريبيًا – فريقُ (إن بي إي) NPE Team التابع لفيسبوك.

وجاء تطبيق (هوبي) ليتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المصممة لتوثيق المشاريع الشخصية والهوايات، والآن أعلمت الشركة مستخدمي التطبيق عن طريق الإشعارات بأنه سيُنهى اعتبارًا من 10 تموز/ يوليو الجاري.

وفي الأشهر القليلة التي أُتيح فيها التطبيق عبر متجر التطبيقات بالولايات المتحدة، حصل (هوبي) على 7,000 تنزيل فقط، حسب تقديرات شركة تحليلات التطبيق (سنسور تاور) Sensor Tower. وذكرت شركة (آبتوبيا) Apptopia أيضًا أن التطبيق نُزِّل نحو 10,000 تنزيل، وشهد الحد الأدنى من عدد التنزيلات خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين.

ومع أن تطبيق (هوبي) يبدو مُقلَّدًا من خدمة (بنترست)، إلا أنه قدم مزايا تتعدى الاحتفاظ بالصور لاستخدامها لاحقًا في استلهام أفكار جديدة، إذ إنه صُمم لمساعدة أصحاب الهوايات في تنظيم الصور الخاصة بمشاريعهم في مجموعات ذات موضوع معين، مثل: البستنة، والطبخ، والفن والأشغال اليدوية، وغير ذلك. كما امتاز التطبيق بأنه يوفر إمكانية إنشاء مقاطع فيديو يمكن مشاركتها خارجيًا مع الأصدقاء بعد إنهاء المشاريع.

وكان تطبيق فيسبوك يمتاز أيضًا بالبساطة مع القليل من أدوات التحكم، وخيارات التحرير، مقارنةً بالتطبيقات الأخرى، مثل: إنستاجرام – المملوكة أيضًا لفيسبوك.

وكان من اللافت أيضًا في إطلاق تطبيق (هوبي) في وقت سابق من العام الحالي أنه جاء بعد نحو أسبوعين من إعلان شركة جوجل عن إطلاق (تانجي) Tangi، وهو تطبيق جديد للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تركز على المحتوى الذي يُعرف باسم (افعلها بنفسك) DIY.

يُشار إلى أن تطبيق (هوبي) هو رابع تطبيق تجريبي يطلقه فريق (إن بي إي)، الذي أطلق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تطبيقَ الدردشة الموجه للمراهقين (بمب) Bump، وتطبيق الموسيقى الاجتماعي (أوكس) Aux. وكان أول تطبيق للفريق تطبيق تحرير الصور الهزلية (ويل) Whale الذي أُغلق في وقت سابق.