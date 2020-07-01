كيف يمكنك تشغيل الفيديو في وضع صورة داخل صورة في iOS 14 ؟

يضم نظام التشغيل iOS 14 العديد من الميزات الجديدة، ومنها إمكانية تشغيل الفيديو في وضع (صورة داخل صورة) Picture-in-Picture، وتتيح لك هذه الميزة مشاهدة مقطع الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى في هاتف آيفون، حيث يعمل الفيديو في نافذة صغيرة في أي مكان من الشاشة الرئيسية، كما يمكنك إخفاء مشغل PiP في شريط جانبي، إذا كنت ترغب في إخفاء الفيديو مع الاستمرار في تشغيل الصوت.

إليك كيفية تشغيل الفيديو في وضع صورة داخل صورة في iOS 14؟

يتوفر وضع (صورة داخل صورة) في جهاز آيباد منذ عام 2015، لكن الأمر استغرق من آبل بضع سنوات لإضافته إلى هاتف آيفون، حيث يدعم الوضع جميع هواتف آيفون التي ستعمل بنظام التشغيل الجديد (iOS 14) عند إطلاقه في الخريف القادم.

لاستخدام وضع (صورة داخل صورة) في آيفون، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى أي تطبيق فيديو في آيفون، مثل: Apple TV ثم شغّل الفيديو.

مرر سريعًا للأعلى للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

سيبدأ تشغيل الفيديو في نافذة عائمة منفصلة في الجزء الأعلى من الشاشة الرئيسية.

يمكنك الآن أداء أي مهام أخرى في آيفون، وسيستمر تشغيل الفيديو في وضع (صورة داخل صورة).

أثناء تشغيل الفيديو يمكنك سحبه إلى أي زاوية في شاشة آيفون، يمكنك أيضًا سحب شاشة الفيديو إلى جانب شاشة آيفون لإخفاء مشغل PiP مؤقتًا، مع استمرار تشغيل صوت الفيديو.

يمكنك أيضًا تغيير حجم نافذة الفيديو من خلال النقر المزدوج على الفيديو لتكبير حجم النافذة أو تصغيرها بسرعة.

عند الانتهاء، يمكنك النقر مرة واحدة على شاشة الفيديو للوصول إلى عناصر التحكم، ثم الضغط على علامة (X) في أعلى الجهة اليسرى لإغلاق الفيديو على الفور.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام هذه الميزة الجديدة في نظام التشغيل (iOS 14) مع تطبيق يوتيوب، إلا من خلال فتح موقع يوتيوب في متصفح سفاري، وذلك لأن منصة يوتيوب تستخدم وضع تشغيل الفيديو في الخلفية كميزة عند الاشتراك في (YouTube Premium).

ولكن من خلال متصفح سفاري يمكنك تشغيل فيديو يوتيوب في الخلفية، كما يمكنك كذلك مواصلة الاستماع إلى الفيديو باستخدام ميزة (صورة داخل صورة) عندما تقوم بقفل شاشة هاتف آيفون.