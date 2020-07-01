صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في Design Wizard لإنشاء تصميمات رائعة مع خصم 93%

اشترك مدى الحياة في منصة (ديزاين ويزارد) Design Wizard Pro: Lifetime Subscription.

سواء كنت تقوم بتصميم موقع على الإنترنت، أو تقوم بحملات تسويق إلكتروني لمشروعك، أو تدير مدونة، فستحتاج إلى تصميمات مميزة لجذب جمهورك، ولكن ذلك يتطلب الكثير من الوقت والمال.

تقدم لك منصة (Design Wizard) كل ما تحتاجه لإنشاء تصميمات رائعة، حيث تتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ومصممة بحيث تناسب الجميع حتى غير المصممين. كما تضم مكتبة كبيرة من القوالب، ومكونات التصميم، مثل الخطوط والرسوم التوضيحية.

وتتيح لك تخصيص تصميماتك بطريقة سهلة، وتحميل الخطوط والصور والشعارات وإنشاء لوحات ألوان مخصصة. تحتوي مكتبتها على أكثر من مليون صورة متميزة ورسم توضيحية، كما أن كل الصور مرخصة للاستخدام التجاري.

يتيح لك الاشتراك في خطة (Design Wizard Pro) الوصول إلى أكثر من 1.2 مليون صورة، و 120 خطًا مجانيًا و 30.000 قالب تصميم.

تتكامل المنصة مع جميع منصات التواصل الاجتماعي ، وتطبيقات الجهات الخارجية لنشر المحتوى مثل: HubSpot و Buffer لمشاركة التصميمات الخاصة بك بسهولة.

تتيح لك المنصة تنزيل 60 صورة شهريًا.

ويمكنك تحميل الصور والخطوط الخاصة بك لتخصيص التصميمات كما يناسبك، ومن أهم ميزاتها أيضًا أنها توفر لك المقاسات المناسبة من الصور لمواقع التواصل الاجتماعي.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

خيارات الوصول: سطح المكتب.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

السعر الأصلي قبل الخصم: 599 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 93%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من المنصات المتخصصة في مجال التصميم، والمواقع التي توفر لك المحتوى المرئي سواء صور أو مقاطع فيديو، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.