صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة جافا مع خصم 98%

- الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة جافا The Ultimate Java Programming Bundle: Lifetime Access.
- عدد الدورات: 11.
- عدد الدروس: 294.
- المدة: 38 ساعة.
- تعتبر لغة (جافا) Java من أكثر لغات البرمجة شيوعًا في العالم، خاصة فيما يتعلق بتطوير التطبيقات، كما تعتبر واحدة من لغات البرمجة التي يسهل تعلمها للمبرمجين المبتدئين.
- تعتبر وظيفة (مطور جافا) Java Developer من الوظائف الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، فبالرغم من تقدم لغات برمجة أخرى مثل: Python، إلا أن لغة جافا مستمرة في الانتشار خاصة مع نمو الخدمات السحابية التي تساعد على بقائها في المقدمة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف البرمجة بلغة جافا ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية استخدامها في تنفيذ مشاريع حقيقة، وتطوير تطبيقات ويب وأندرويد احترافية.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء تطبيقات ويب احترافية وتشغيلها باستخدام أكثر الأطر شيوعًا: SpringBoot، و Vaadin، حيث ستتعلم ذلك من خلال إنشاء تطبيق ويب متكامل للطقس.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام (Swing) – مجموعة أدوات واجهة المستخدم الرسومية في جافا – لتطوير تطبيقات سطح المكتب.
- كما تضم دورة أخرى حول كيفية استخدام (JavaFX) إحدى أشهر مكتبات لغة جافا لتطوير واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام في التطبيقات، وستتعلم ذلك من خلال التطبيق العملي لإنشاء تطبيق (ToDo) كامل.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية التعامل مع البيانات بشكل أكثر فعالية باستخدام لغة (جافا) Java.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2200 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 31 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- What’s New in Java 9
- Build Web Applications with Java, Springboot, & Vaadin
- Java Multi-Threading Programming
- Java Design Patterns
- Build Desktop Applications with Java Swing
- Master Advanced Java Concepts
- Introduction to Java: Master Java Fundamentals
- Java Lambda Expressions
- Java Intermediate
- JavaFX: Build Beautiful User Interfaces
- Databases with Java