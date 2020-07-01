صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة جافا مع خصم 98%

تعتبر وظيفة (مطور جافا) Java Developer من الوظائف الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، فبالرغم من تقدم لغات برمجة أخرى مثل: Python، إلا أن لغة جافا مستمرة في الانتشار خاصة مع نمو الخدمات السحابية التي تساعد على بقائها في المقدمة.