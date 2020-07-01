سامسونج تُسرِّب صور هاتفها المنتظر Galaxy Note20 Ulta

سرَّبت شركة سامسونج ما يبدو أنها الصور الرسمية لهاتفها الذكي الرائد المرتقب (جالاكسي نوت20 ألترا) Galaxy Note20 Ultra عبر موقعها الإلكتروني الخاص بروسيا.

ونشر حساب Ishan Agarwal عبر موقع تويتر الصور التي سُرِّبت، وقال: “شيء غريب! قد تكون هذه النظرة الأولى على الهاتف الذكي (جالاكسي نوت20 ألترا). لقد عُثر على هذه الصورة لهاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) باللون البرونزي/ النحاسي في الموقع الرسمي الروسي لشركة سامسونج. أتعتقدون أنه الشكل النهائي أم أنه التصميم الحالي الذي يستخدمه فريق سامسونج؟”.

Something weird!

Might just be our first look at the #Samsung #GalaxyNote20Ultra smartphone. This picture of the Bronze/Copper Galaxy Note 20 Ultra was found on the official Russian website of Samsung. Do you think it's the actual render or concept used by a Samsung team? pic.twitter.com/bkZsD6MeJM — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 1, 2020

ومع أنه من غير المؤكد كون هذه الصور لهاتف (جالاكسي نوت20 ألترا)، إلا أن التصميم – خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية – يتماشى مع تصميم هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) الذي أُطلق في وقت سابق من العام الحالي.

وتأكد موقع The Verge التقني من أن الصور التي نشرها Agarwal موجودة في الوقت الراهن في موقع سامسونج الروسي لهاتف (جالاكسي نوت 8)، وقد كُتب في الصفحة “اكتشف الجيل القادم من (نوت)”، وهي عبارة توجه المستخدمين إلى هاتف (جالاكسي نوت 10)، وليس إلى هاتف جديد.

ويُعتقد أن سامسونج قد تكون أخطأت في استخدام صور هاتفها الذكي الرائدة المرتقب لأحد هواتف سلسلة (نوت) الحالية، خاصةً أن الهاتف يظهر مع القلم الإلكتروني (إس-بن) S-Pen الحصري لهواتف هذه السلسلة.

يُشار إلى أن الأدلة تشير بقوة إلى أن هذه الصورة قد تكون فعلًا لهاتف (جالاكسي نوت20 ألترا)، خاصةً أن مخطط تصميم هواتف سلسلة (جالاكسي نوت20) المرتقبة التي نشرحها حساب التسريبات الشهير Ice Universe تتماشى مع الصور الجديدة المسربة.

Note20 Ultra vs. Note20 pic.twitter.com/nQjR7M5Y1b — Ice universe (@UniverseIce) July 1, 2020

هذا، وقد تحدثت التسريبات سابقًا عن أن سامسونج تعتزم الإعلان عن هاتفي (جالاكسي نوت20)، و(جالاكسي نوت20 ألترا) خلال حدث خاص في 5 آب/ أغسطس المقبل، وسيُعلن إلى جانبه عن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، والجيل الثاني من هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، وكلا الهاتفين قابلان للطي.