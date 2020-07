سامسونج تُسرِّب صور هاتفها المنتظر Galaxy Note20 Ulta

سرَّبت شركة سامسونج ما يبدو أنها الصور الرسمية لهاتفها الذكي الرائد المرتقب (جالاكسي نوت20 ألترا) Galaxy Note20 Ultra عبر موقعها الإلكتروني الخاص بروسيا.

ونشر حساب Ishan Agarwal عبر موقع تويتر الصور التي سُرِّبت، وقال: “شيء غريب! قد تكون هذه النظرة الأولى على الهاتف الذكي (جالاكسي نوت20 ألترا). لقد عُثر على هذه الصورة لهاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) باللون البرونزي/ النحاسي في الموقع الرسمي الروسي لشركة سامسونج. أتعتقدون أنه الشكل النهائي أم أنه التصميم الحالي الذي يستخدمه فريق سامسونج؟”.

Something weird!

Might just be our first look at the #Samsung #GalaxyNote20Ultra smartphone. This picture of the Bronze/Copper Galaxy Note 20 Ultra was found on the official Russian website of Samsung. Do you think it's the actual render or concept used by a Samsung team? pic.twitter.com/bkZsD6MeJM

