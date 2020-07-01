جوجل تستحوذ على شركة North الرائدة في نظارات الواقع المعزز

قالت شركة جوجل اليوم الثلاثاء: إنها استحوذت على (نورث) North، وهي شركة تدعمها أمازون وتعد رائدة في صناعة النظارات الذكية منذ تأسيسها قبل 8 سنوات، وذلك في مسعى منها لتعزيز حضورها في سوق كانت سباقة إلى الدخول فيه.

ومع أنه لم يُعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن صحيفة (جلوب آند ميل) Globe and Mail – التي كانت أول من تحدث عن اهتمام جوجل بالشركة – قد حددت السعر بنحو 180 مليون دولار، وهو أقل مما جمعته الشركة من استثمارات بقيمة 200 مليون دولار، بحسب قاعدة بيانات Crunchbase.

وتعد جوجل رائدة في مجال الواقع المعزز الذي يقوم على مبدأ تراكب الصور التي تُنشئ حاسوبيًا فوق العالم الحقيقي، ويجري ذلك غالبًا باستخدام نظارات ذكية.

وكانت جوجل قد كشفت عن أول جهاز يدعم تقنية الواقع المعزز، وهي نظارتها (جوجل جلاس) Google Glass، في عام 2012، لكن الأسعار الأولية المرتفعة للنظارة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بالنظر إلى أن النظارة كانت قادرة على تسجيل الفيديو، قوضت جاذبيتها بين المستهلكين. ومع ذلك، تواصل جوجل إتاحة إصدار من (جوجل جلاس) للمؤسسات، حيث تتنافس مع نظارة (هولولنز) Hololens من مايكروسوفت.

وقالت جوجل: إن الاستحواذ على (نورث) سيساعد على تحقيق رؤيتها فيما يسمى “الحوسبة المحيطة”، حيث تعمل الأجهزة المتصلة بالإنترنت في كل مكان معًا. وقال (ريك أوسترلوه) – نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في جوجل – في تدوينة: “نحن نطمح لمستقبل يكون فيه كل شيء حولك مساعدًا لك، حيث تعمل جميع أجهزتك معًا وتتوارى التقنية عن الأنظار”. وأضاف: “ستساعدنا خبرة (نورث) التقنية في استمرارنا في الاستثمار في جهود الأجهزة ومستقبل الحوسبة المحيطة”.

وكانت الشركة الكندية تُعرف سابقًا باسم Thalmic Labs، ثم غيرت علامتها التجارية في عام 2018 عندما كشفت النقاب عن نظارتها الذكية الثلاثية الأبعاد، التي تسمى Focals.

يُشار إلى أن الإعلان عن استحواذ شركة (نورث) جاء بالتزامن مع إعلان جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بجلب بعض الديناصورات إلى العالم الحقيقي من خلال تقنية الواقع المعزز.

وأوضحت جوجل أنه يمكن عرض الديناصورات بمجرد البحث عن أحد الديناصورات المدعومة باستخدام جهاز محمول ثم النقر على خيار (العرض الثلاثي الأبعاد) View in 3D لرؤيته بالأبعاد الثلاثة في العالم الحقيقي. وفي هواتف أندرويد يمكن سماع صوت الديناصور.