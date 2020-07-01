جوجل تجلب ميزة “الرد الذكي” إلى يوتيوب

قالت شركة جوجل اليوم الأربعاء: إن ميزة (الرد الذكي) SmartReply التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح ردود جاهزة على التعليقات والرسائل، قادمة إلى موقع مشاركة الفيديو الشهير يوتيوب.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: أنه سيكون بإمكان منشئي المحتوى من خلال (إستديو يوتيوب) YouTube Studio استخدام ميزة (الرد الذكي) للرد على المستخدمين الذين يُعلِّقون على مقاطع الفيديو باللغتين الإنجليزية والإسبانية. وقالت الشركة: إن الميزة ستقدم فقط الاقتراحات “التي يُرجح أنها مفيدة”.

وكتب (رامي الرفوع) – عالِم الأبحاث لدى جوجل – في التدوينة: “يساعد [SmartReply for YouTube] منشئي المحتوى على التفاعل مع المشاهدين بسهولة أكبر”. وأضاف: “يتعلم هذا النموذج تمثيل التعليق والرد من خلال نموذج ذكاء اصطناعي يتسم بالكفاءة الحسابية، وهو يمثل أول (رد ذكي) عابر للغات”.

وتقول جوجل: إن هذا الإصدار الأخير من ميزة (الرد الذكي)، الذي يأتي بعد إطلاق إصدارات سابقة لخدمة البريد الإلكتروني جيميل، وتطبيق التراسل (أندرويد مسجز) Android Messages، ونظام تشغيل الساعات الذكية (أندرويد وير) Android Wear، يتطلب إعادة تدريب مهمة. وبالمقارنة مع رسائل البريد الإلكتروني التي تميل إلى أن تكون طويلة وتهيمن عليها اللغة الرسمية، تحتوي تعليقات يوتيوب على أمثلة على تبديل اللغة، والكلمات المختصرة، واللغة العامية، واستخدام علامات الترقيم غير المتسقة، والرموز التعبيرية.

ومع أن النهج الحالي من ميزة (الرد الذكي) متاح فقط باللغتين الإنجليزية، والإسبانية، إلا أن المرونة الكامنة فيه ستسمح بتوسيعه ليشمل لغات إضافية في المستقبل، وذلك وفق ما قالت جوجل.

وتزامنًا مع إطلاق (الرد الذكي) لأول مرة لموقع يوتيوب، قيل إن جوجل قد بدأت هذا الأسبوع بطرح إصدار محدث من ميزة (الإنشاء الذكي) Smart Compose، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا لاقتراح كلمات تتم الجملة الحالية، للوحة المفاتيح (جيبورد) Gboard من جوجل. مع الإشارة إلى أن الإصدار لا يزال تجريبيًا.