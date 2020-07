آيفون 12.. هل سيأتي مع صندوق رفيع وبدون شاحن وسماعات؟

وفقًا للتسريبات، ستطلق آبل أربعة إصدارات من هاتف آيفون 12 هذا العام، وستدعم هذه الإصدارات الاتصال بشبكات الجيل الخامس، كما ستأتي الإصدارات مع شاشات (OLED)، هذا ما تشير إليه معظم الشائعات الآن.

قد تكون أرخص النماذج أقل من سعر (آيفون 11) أرخص إصدار، كما تقول التقارير نفسها. علاوة على ذلك، قد تبيع آبل أيضًا إصدارًا واحدًا من إصدارات آيفون 12 على الأقل يدعم شبكات الجيل الرابع، ومن يمكن أن يبدأ بسعر منخفض يصل إلى 549 دولارًا.

هناك أيضًا شائعة أكثر إثارة للجدل تقول أن آيفون 12 سيكون أول جهاز من آبل يتم إطلاقه من دون وجود ملحقين رئيسيين في العلبة.

قد لا تزعج الأخبار مستخدمي آبل، فهم منذ فترة طويلة لديهم الكثير من أجهزة الشحن وقطع الغيار. وينطبق الشيء نفسه على مالكي هواتف آيفون الذين اشتروا بالفعل سماعات (AirPods) أو أنواع أخرى من سماعات الرأس ويخططون للترقية إلى آيفون 12.

ستكون هناك فئة من المشترين الذين لن يعجبهم أن الإصدار الجديد من هواتف آبل تُشحن بدون هذه الملحقات. لكن لا تزال هذه شائعة، حيث لم تؤكد آبل أبدًا مثل هذه التسريبات حتى الآن.

كما أن مستخدم تويتر الصيني (L0vetodream)، الذي ينشر تفاصيل حول منتجات آبل قبل إصدارها على تويتر، هو أحدث شخص يقول أن هواتف آبل المرتقبة لن تأتي مع سماعات الأذن والشواحن. كما أشار إلى أن صندوق هاتف آيفون 12 سيصبح أرق و وسيبدو بشكل رائع.

in my dream, the new IPhone will not come with the charger and earphone , this even applying to SE2. The new packaging box become thinner, and Exquisite.

— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 1, 2020