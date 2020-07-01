آبل ترفض الاتهامات بالسيطرة على السوق

رفضت شركة آبل لتصنيع أجهزة هواتف آيفون، وهي هدف التحقيقات الأوروبية لمكافحة الاحتكار في قطاعات رئيسية من أعمالها، الاتهامات بالسيطرة على السوق، قائلة: إنها تتنافس مع جوجل وسامسونج ومنافسين آخرين.

وفتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقات بشأن متجر آبل للتطبيقات (App Store) وخدمة الدفع المحمولة (Apple Pay)، وسط قلق المفوضية من الدور الذي تلعبه الشركة كمنافس ومالك للخدمات.

وقال (دانيال ماتراي) Daniel Matray، رئيس متجر تطبيقات (App Store) وخدمات آبل للوسائط، في حدث لمنتدى أوروبا على الإنترنت: “نحن نتنافس مع مجموعة واسعة من الشركات، مثل لينوفو وإل جي وهواوي وسامسونج جوجل وفيفو، وغيرها الكثير”.

وأضاف: “ليس لشركة آبل في الواقع موقع مهيمن في أي سوق، ونحن نواجه منافسة قوية في كل فئة، مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة والخرائط والموسيقى والمدفوعات والرسائل والمزيد”.

ودافع ماتراي عن متجر تطبيقات (App Store)، قائلًا: إن القواعد نفسها تنطبق على جميع المطورين، الكبار والصغار.

وأوضح أن نسبة 85 في المئة من التطبيقات الموجودة ضمن المتجر لا تدفع الرسوم البالغة نسبتها 30 في المئة للشركة، وتنطبق هذه الرسوم فقط على التطبيقات التي تستخدم خدمة الدفع داخل التطبيق.

ويتحقق الاتحاد الأوروبي من كون هذه الشروط والقوانين، التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بالمنتجات الرخيصة في أماكن أخرى، تضر بالتنافس.

كما يبحث الاتحاد الأوروبي في شروط شركة آبل وأحكامها حول كيفية استخدام خدمة الدفع المحمولة (Apple Pay) في تطبيقات التجار ومواقع الويب، وكذلك رفض الشركة السماح للمنافسين بالوصول إلى نظام الدفع.

وكانت تحقيقات الاتحاد الأوروبي مدفوعة بشكوى من خدمة بث الموسيقى السويدية (سبوتيفاي) Spotify ومنصة الكتب الإلكترونية (Rakuten).

وتدعي سبوتيفاي أن آبل تستخدم متجر تطبيقاتها لخنق الابتكار وتقييد اختيار المستهلك لصالح خدمتها (Apple Music)، فيما تزعم (Rakuten) أنه من غير التنافسي لشركة آبل أن تأخذ عمولة بنسبة 30 في المئة على الكتب الإلكترونية التي تباع من خلال متجر تطبيقاتها، مع الترويج لخدمتها (Apple Books).

وقال ماتراي: إن متجر التطبيقات عزز المنافسة، بدلاً من الإضرار بالمنافسين، وأضاف “أفضل مقياس لنجاح متجر (App Store) خلال ما يقرب من 12 عامًا منذ ظهوره لأول مرة هو الديناميكية التي أطلقها وحالة اقتصاد التطبيقات اليوم”.