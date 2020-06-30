OnePlus تؤكد رسميًا اسم هاتفها المنخفض السعر المرتقب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة (ون بلس) OnePlus في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الجاري في منشور عبر منتدى الشركة بأنها تعمل على تطوير هواتف بسعر أقل من الهواتف الحالية.

واليوم كشفت الشركة الصينية رسميًا عن اسم خط إنتاج الهواتف الجديدة التي ستُسمى (ون بلس نورد) OnePlus Nord، والتي ستأتي لجعل “تجربة ون بلس المتميزة متاحة للمزيد من المستخدمين”.

وعلّق لاو على الإعلان الجديد بالقول: “نحن فخورون للغاية بمنتجاتنا الرائدة وسنواصل إنشاء المزيد من الهواتف الرائدة في مجال التقنية لمستخدمينا. الآن نحن متحمسون لمشاركة تجربة (ون بلس) مع المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال خط المنتجات الجديد هذا”.

وكانت (ون بلس) قد بدأت مسيرتها في سوق الهواتف الذكية من خلال بيع الهواتف المنخفضة الأسعار حتى أن هاتفها الأول (ون بلس ون) OnePlus One كان يُباع بسعر 299 دولارًا أمريكيًا، ثم أخذت الشركة تطلق هواتف رائدة بمواصفات متقدمة وأسعار أعلى من السابق.

ولطالما روجت الشركة لنفسها في السوق بشعار (لا تتنازل) في إشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين الحصول على هواتف بمواصفات متقدمة ولكن بسعر منخفض، وكانت تسعى بذلك إلى منافسة شركات، مثل: سامسونج، وإل جي في سوق هواتف أندرويد. ولكن أرخص هاتف من الشركة الآن لا يقل سعره عن 699 دولارًا أمريكيًا، لذا ستأتي هواتف (ون بلس نورد) بأسعار تناسب الفئة المتوسطة.

ولم تقدم (ون بلس) الكثير من التفاصيل بشأن الشكل الذي سيبدو عليه أول هاتف OnePlus Nord، لكنها قالت: إنه سيُطلق في أوروبا والهند. وسيكون لدى عملاء أمريكا الشمالية المهتمين بخط OnePlus Nord فرصة من خلال “برنامج تجريبي محدود للغاية” أُعدّ بعد الإطلاق الرئيسي دوليًا.

وحديثًا أفاد موقع XDA-Developers بأن الهاتف الجديد سيُطلق في الهند بسعر يعادل 330 دولارًا أمريكيًا، ويُعتقد أن الهاتف سيقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.55 بوصات مع معدل تحديث 90 هرتزًا، ويحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 765) مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يُشار إلى أن الإعلان عن مجموعة منتجات جديدة يأتي بعد أشهر فقط من إصدار الشركة أحدث هواتفها الرائدة: (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، بسعر يبدأ من 699 دولارًا، و 899 دولارًا على التوالي.

ويُتوقع أن تُعلن (ون بلس) عن المزيد من التفاصيل عن أول هاتف (ون بلس نورد) خلال حدث الإطلاق الذي سيجري في الهند في 10 تموز/ يوليو المقبل.