iOS 14 يحمي خصوصيتك بطرق جديدة

تستمر آبل بإصدار الأشياء المميزة لمستخدميها حيث أضافت مزايا جديدة إلى iOS 14 منها ضوابط أفضل للموقع وتحديد الصور التي يمكن للتطبيق الوصول إليها. كما أن هناك أيضًا عناصر تحكم جديدة في التتبع والتي تتطلب أن يكون التطبيق أكثر شفافية حول البيانات التي يجمعها عنك.

لقد اختبرنا أول إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS 14 ومزايا الخصوصية الجديدة الخاصة به منذ حوالي أسبوع، والآن قد أتيحت لنا الفرصة للبحث حقًا في الأدوات الجديدة. لذلك إليك كيفية المساعدة في الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية وكيف ستستخدمها عند إطلاق iOS 14 في وقت لاحق من هذا العام.

لم تعد بحاجة إلى إعطاء التطبيقات موقعك بالضبط:

حتى وصول نظام iOS 14، عندما كنت توافق على طلب التطبيق في الوصول لموقعك، كنت تسمح له بمعرفة مكانك بالضبط، لكن معظم التطبيقات ستعمل بشكل جيد مع موقعك العام.

طلبات الموقع من مواقع الويب في متصفح سفاري هي مثال رئيسي، فعادةً ما يكون نوعًا من أعمال البيع بالتجزئة هو الذي يقدم الطلب حتى يتمكن من العثور على متاجر بالقرب منك. بدلاً من إعطاء الموقع عنوانك، فإن تزويده بمكانك التقريبي سيظل من الممكن العثور على متاجر مجاورة، لكنك لا تتخلى عن معلومات خاصة.

لم نرَ طلبًا تقريبيًا منبثقًا حتى الآن، ونفترض أنه يجب على التطبيقات التحديث لنظام التشغيل iOS 14 والإشارة إلى نوع الطلب الذي تريد تقديمه، ولكن حتى إذا كان التطبيق يريد موضعًا أكثر تحديدًا، فيمكنك إخبار iOS 14 بإعطائه فقط موقعك العام.

على جهاز آيفون، افتح تطبيق (الإعدادات) وانتقل إلى (الخصوصية) ثم (خدمات الموقع) لعرض قائمة بالتطبيقات التي طلبت الوصول إلى موقعك، ثم اضغط على أي تطبيق وستجد مفتاحًا لموقع دقيق، مررها إلى وضع (إيقاف التشغيل) لإعطاء التطبيق موقعك التقريبي.

يمكنك اختيار الصور التي يمكن للتطبيق الوصول إليها:

هذه ميزة الخصوصية المفضلة لدينا في iOS 14 فبدلاً من منح التطبيق حق الوصول إلى مكتبة الصور بالكامل أو لا شيء على الإطلاق، يمكنك الآن تحديد صور ومقاطع فيديو محددة يمكن للتطبيق الوصول إليها. حيث أن لديك خيار إنشاء مكتبة صور مختارة يدويًا لتطبيقات معينة.

في المرة الأولى التي يحاول فيها أحد التطبيقات الوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بك في نظام iOS 14 سترى رسالة مطالبة تسألك عما إذا كنت تريد منح حق الوصول إلى تحديد الصور أو السماح بالوصول إلى جميع الصور.

إذا اخترت تحديد الصور، فسيُطلب منك اختيار الصور في مكتبتك، وفي المرة التالية التي يريد فيها التطبيق ذاته الوصول إلى صورك، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إضافة المزيد إلى مكتبته الخاصة أو تركها كما هي.

في أي وقت، يمكنك الانتقال إلى (الإعدادات) ثم (الخصوصية) ثم (الصور) لتعديل إعداداتك للتطبيقات الفردية.

اعرف متى يكون الميكروفون أو الكاميرا قيد الاستخدام:

لقد سمعنا جميعًا التكهنات بأن تطبيقات مثل فيسبوك أو إنستاجرام تدخل إلى ميكروفونات الهاتف للاستماع إلى محادثاتنا ثم تعرض لنا الإعلانات بناءً على ما يسمعونه. لم يجد الاختبار الذي قام به موقع (CNET) أن ذلك ممكنًا، لكن النظرية لا تزال موجودة.

مع الميزة الجديدة في iOS 14 ستعرف متى يصل تطبيق ما إلى الميكروفون أو الكاميرا، وهناك مؤشر جديد يظهر أعلى (مقياس إشارة آيفون) مباشرةً، حيث تخبرك النقطة البرتقالية بوقت وصول أحد التطبيقات إلى الميكروفون، بينما تشير النقطة الخضراء إلى أن التطبيق يصل إلى الكاميرا.

في الاختبار الذي أجريناه حتى الآن، لم نرَ سوى النقطة باللون البرتقالي عندما عند استخدام تطبيق المذكرات، والنقطة باللون الأخضر عند استخدام الكاميرا، وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فإنه يوفر راحة البال بأن محادثاتك لا يتم الاستماع إليها سرًا.