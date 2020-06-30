9 نصائح لاستخدام Galaxy S10 بشكل احترافي

تم إطلاق مجموعة Galaxy S10 في مارس 2019، لكن لا تزال هذه المجموعة متاحة وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى، وقد يكون من المغري الحصول على (Galaxy S20) الأحدث، لكن ليس هناك الكثير الذي يمكن لهاتف (S20) فعله ولا يمكن لهاتف Galaxy S10 القيام به.

بعد فتح صندوق هاتفك الجديد، هناك الكثير لتتعلمه عن Galaxy S10، بالنسبة للمبتدئين، فإنهم جميعًا يشغلون نظام أندرويد 10 مع أحدث واجهة مستخدم من سامسونج، التي تمزج تحسينات جوجل مع سامسونج، كما يضيف التحديث التنقل القائم على الإيماءات وعناصر التحكم في الخصوصية بشكل أفضل، لكن هناك الكثير لتعلمه.

سنقدم لك في هذا الموضوع 9 نصائح وحيل لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من هاتف Galaxy S10.

الوضع الليلي:

استفد من الوضع الليلي المخصص في Galaxy S10 للمساعدة في تخفيف الضغط على عينيك وتوفير عمر البطارية، حيث يعمل الوضع الليلي على تحويل تطبيقات النظام والمناطق الأخرى للواجهة إلى اللون الأسود، مما يسهل النظر إلى شاشة هاتفك ليلاً أو في البيئات ذات الإضاءة الخافتة. كما يمكن تمكين الوضع الليلي من خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم العرض ثم الوضع الليلي. ويمكنك تعيينه على تشغيل في جميع الأوقات أو إنشاء جدول للجهاز لتمكين الوضع الليلي تلقائيًا بناءً على موقعك.

الإشعارات والتنبيهات:

يمكنك تأجيل التنبيهات وإزالتها من مركز الإشعارات لفترة محددة من الوقت عن طريق إيقافها مؤقتًا، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال التمرير ببطء في أي من الاتجاهين في التنبيه حتى ترى رمز الإعدادات والجرس، انقر على الجرس، ثم حدد مقدار الوقت الذي تريد تأجيل التنبيه من أجله.

فرض إغلاق التطبيقات:

تم تعديل واجهة تبديل التطبيق في Galaxy S10، حيث تم وضع بطاقات التطبيق أفقيًا. لذلك انقر على زر تبديل التطبيق لعرض التطبيقات المستخدمة في الفترة الأخيرة، كما يمكنك إغلاق التطبيق عن طريق التمرير لأعلى في المعاينة، على عكس (iOS)، لا يمكنك التمرير السريع على تطبيقات متعددة في الوقت ذاته، لكن لحسن الحظ، يوجد زر لإغلاق كل التطبيقات على طول الجزء السفلي من الشاشة.

استخدام تطبيقين في الوقت ذاته:

لاستخدام أكثر من تطبيق في وقت واحد، انتقل إلى طريقة عرض المهام المتعددة وابحث عن أحد التطبيقات التي تريد استخدامها في وضع تقسيم الشاشة، ثم اضغط على أيقونة التطبيق، ثم حدد فتح في (طريقة عرض تقسيم الشاشة).

Bixby:

يمكن استخدام زر (Bixby) الموجود على جانب Galaxy S10 لفتح شيء آخر غير (Bixby). هذا لا يعني أنك تخلصت تمامًا من (Bixby)، ولكن يمكنك على الأقل الاستفادة من الزر. وإذا كنت ترغب بإيقاف عمل (Bixby) فيمكنك مراجعة مقالة كيفية تعطيل المساعد الصوتي (Bixby) في هواتف سامسونج.

تحويل Galaxy S10 إلى لوحة شحن لاسلكية:

يمكن لهاتف Galaxy S10 شحن جهاز آخر لاسلكيًا عبر ميزة تسمى (Wireless PowerShare)، ولتحويل هاتف Galaxy S10 إلى لوحة شحن لاسلكية، افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على (Wireless PowerShare). فقط تأكد من أن هاتفك يحتوي على أكثر من 30 في المئة من بطاريته المتبقية.

الرفاهية الرقمية:

توسعت مبادرة (Google Wellbeing) الرقمية إلى أبعد من هواتف (Pixel) التابعة لشركة جوجل. حيث يمكنك الاستفادة منها من خلال فتح تطبيق الإعدادات وتحديد (Digital Wellbeing) من القائمة لتمكين وتتبع الإحصائيات. من المفترض أن يساعدك هذا على تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في التحديق في هاتفك.

استخدام المجلد الآمن لمزيد من الخصوصية:

إذا كان لديك تطبيقات أو جهات اتصال أو صور أو رسائل بريد إلكتروني معينة تريد الحصول عليها خلف طبقة أخرى من الأمان، فقم بتمكين مجلد (Secure Folder) من سامسونج. لإنشاء مجلد آمن افتح (الإعدادات ثم القياسات الحيوية والأمان ثم المجلد الآمن) واتبع المطالبات.

استخدام أكثر من حساب مع تطبيقات المراسلة:

بالنسبة للأشخاص الذين يتعين عليهم إدارة حساب شخصي وتجاري في تطبيقات مثل سناب شات أو فيسبوك، فيمكنهم استخدام ميزة (مسنجر المزدوجة) في هاتف Galaxy S10، وللوصول إلى الميزة افتح الإعدادات ثم الميزات المتقدمة ثم (Dual Messenger)، ثم حدد التطبيق الذي تريد تمكين الميزة له. بعد الرد على بعض المطالبات، سيكون لديك تثبيت ثانٍ للتطبيق يمكنك استخدامه.