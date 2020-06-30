من المنتظر أن تقدم منصات الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني، و (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من مايكروسوفت تحديثات ثورية في تجربة اللعب، مثل: استخدام محرك أقراص من SDD، وصوت ثلاثي الأبعاد، ولكن ما الميزات الأخرى المتوقعة أن نراها في منصتي الألعاب؟

إليك 4 ميزات نتوقع رؤيتها في PlayStation 5 و Xbox Series X:

1- متصفح ويب مُجدد:

على الرغم من القوة التي يوفرها الجيل السابق من منصات الألعاب من مايكروسوفت وسوني، إلا أن متصفحات PS4 و Xbox One تعاني من بطء التحميل، والتخطيطات غير المتناسقة لصفحات الويب، ومشكلات في التوافق.

لذلك من المتوقع أن نرى دعم أفضل لمتصفحات الويب في منصتي (Play Station 5) و (Xbox Series X) مما يتيح للاعب طرقًا أسرع للحصول على المساعدة من اللاعبين الأخرين مباشرة في المتصفح أثناء اللعب.

2- تكامل أفضل لمواقع التواصل الاجتماعي:

يتميز كلا من (PS4) و (Xbox One X) بدمج محدود لمواقع التواصل الاجتماعي الشائعة، مثل: فيسبوك وتويتر، حيث تتيح منصة الألعاب (PS4) للمستخدمين تحميل مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى كليهما، بينما تتيح منصة الألعاب (Xbox One) نشر لقطات اللعب المحفوظة مباشرة في إنستاجرام من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ولا يوجد سبب يمنع منصتي الألعاب (PlayStation 5) و (Xbox One X) من تضمين تطبيقات متكاملة تمامًا لمواقع التواصل الاجتماعي الشائعة، حتى يتمكن اللاعب من إيقاف اللعبة مؤقتًا وطرح سؤال ببساطة على اللاعبين الآخرين دون الحاجة إلى مغادرة منصة الألعاب أو استخدام متصفح ويب خارجي.

3- اللعب عن بُعد وبث الألعاب:

تتيح منصة الألعاب (PS3) والطرز اللاحقة للمستخدمين باللعب إما على الحاسوب أو جهاز محمول من خلال تطبيقات بث الألعاب الخاصة بهم، حيث تعتبر طريقة رائعة لإكمال اللعبة في أي جهاز آخر بسهولة.

ونظرًا لأن جودة بث الفيديو بدقة 4K أصبحت المعيار العالمي لمنصات ألعاب الجيل التالي، ومن ثم سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى إمكانية الحفاظ على دقة أعلى بمعدل إطارات سلس للعب عن بُعد وبث الألعاب عبر منصتي (PlayStation 5) و (Xbox One X).

4- المزيد من خيارات الوصول:

مع وجود أكثر من 20% من اللاعبين يعانون من أحد أشكال الإعاقة الجسدية، وعلى الرغم من أن صانعي الملحقات من الجهات الخارجية قد أتاحوا وحدات تحكم مخصصة، إلا أن مايكروسوفت حققت قفزة كبيرة إلى الأمام من خلال إطلاق جهاز (Xbox Adaptive Controller) في 2018.

وهو جهاز قابل للتخصيص بشكل كبير طُور للاعبين ذوي الإعاقات ويعمل مع وحدات التحكم المتخصصة، مثل: Quadstick Game Controller، بينما لم تقدم سوني حتى الآن جهاز مخصص للاعبين ذوي الإعاقة الجسدية، إلا أنها كانت أول من سمح بإعادة تخصيص منصة الألعاب لتتوافق مع اللاعبين ذوي الإعاقة.

ونأمل أن تتبع منصة (PlayStation 5) المبدأ نفسه بالنظر إلى قاعدة اللاعبين الضخمة الذين يستخدمون منصاتها للألعاب.