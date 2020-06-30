3 تطبيقات تساعدك على تتبع درجة حرارة الجسم 

يُعتبر ارتفاع درجة حرارة الجسم من أهم أعراض فيروس كورونا (COVID-19) بالإضافة إلى السعال وضيق التنفس، والآن مع عودة الأنشطة التجارية والاقتصادية في بعض الدول يجب الاستمرار في تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار الفيروس.

أطلقت بعض الدول العربية تطبيقات تساعد مواطنيها على الالتزام بإجراءات الحماية، فعلى سبيل المثال أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيقي (تباعد) و(توكلنا)، وحثت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين على استخدامهما لما لهما من فوائد في إنشاء بيئات صحية داخل مقر العمل، ومناطق التجمعات العامة والتجارية، حيث يوفر تطبيق تباعد تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا.

ولكن إذا لم يكن هناك تطبيق حكومي في بلدك يمكنك الاعتماد عليه خلال هذه الفترة، يمكنك استخدام أحد التطبيقات التي تساعدك على تتبع درجة حرارة الجسم.

فيما يلي 3 تطبيقات تساعدك على تتبع درجة حرارة جسمك:

1- تطبيق (Body Temperature Recorder):

يتيح لك تطبيق (Body Temperature Recorder) تسجيل درجة حرارة الجسم المقاسة، وتتبعها بسهولة عبر الرسوم البيانية والسجلات، ما عليك سوى النقر على خيار(إضافة)، وإدخال درجة حرارة جسمك.

وإلى جانب تسجيل درجة الحرارة يمكنك إضافة الأعراض التي تعاني منها بالاستعانة بقائمة أكثر الأعراض شيوعًا، مثل: الصداع والسعال، وانسداد الأنف، والتهاب الحلق، وغيرها الكثير.

يمكنك أيضًا إضافة تعليق في قسم (المذكرة) ليكون توضيحًا للأعراض غير المدرجة في القائمة. بمجرد الانتهاء من إدخال البيانات، سيكون لديك سجل سهل القراءة لدرجات حرارة الجسم مع التواريخ والأوقات والأعراض المصاحبة.

تتضمن الميزات الإضافية رسمًا بيانيًا يوضح التغيرات في درجات الحرارة على مدار 30 يومًا، ومكانًا لإضافة المزيد من الأشخاص الذين تريد تتبع درجات حرارتهم، وخيار لإرسال السجل عبر البريد الإلكتروني، وهو مناسب للمشاركة مع طبيبك .

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور

2- تطبيق (Temp. Statistics):

يتيح لك تطبيق (Temp. Statistics) تتبع درجة حرارة جسمك أو أحد أفراد العائلة بسهولة، حيث يمكنك تتبع درجات الحرارة لعدة أشخاص بشكل منفصل بواسطة هذا التطبيق.

يتيح لك التطبيق تسجيل درجة الحرارة مع الوقت، وموضع قياس درجة الحرارة – مثل الجبين أو الإبط -، وإضافة الأعراض التي تعاني منها مثل التهاب الحلق أو القشعريرة، وتضمين الأدوية التي تتناولها حاليًا، بالإضافة إلى إمكانية تدوين الملاحظات.

يضم التطبيق قسم بُسمى (السجلات) Logs لعرض سجلات درجة حرارة جسمك حسب التاريخ والوقت، وفي الصفحة الرئيسية للتطبيق يمكنك رؤية مخطط التغيير في درجة حرارة جسمك بمرور الوقت.

تتضمن الميزات الأخرى قسمًا لإضافة جميع الأدوية التي تتناولها، والقدرة على إعداد المزيد من الملفات الشخصية لتتبع درجات الحرارة للآخرين، وخيارات النسخ الاحتياطي والاستعادة في iCloud و Dropbox، وإضافة تذكيرات غير محدودة لقياس درجة الحرارة، وتناول الأدوية، أو القيام بأشياء أخرى.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون، وآيباد وساعة آبل الذكية في آب ستور، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

3- تطبيق (MedM Temperature):

يُعتبر تطبيق (MedM Temperature) خيارًا مثاليًا لتتبع درجة الحرارة لك ولأفراد عائلتك يدويًا أو تلقائيًا إذا كنت تستخدم أحد أجهزة التتبع، أو مستشعرات درجة الحرارة الذكية المتوافقة مع التطبيق.

يعمل التطبيق بشكل كامل دون اتصال بالإنترنت، ودون الحاجة لتسجيل الدخول، حيث يلزم الأمر بضع ثوانٍ فقط لإضافة نتائج قياس درجة الحرارة (يدويًا أو تلقائيًا). ويمكنك بعد ذلك حفظ سجلات تتبع درجة الحرارة في السحابة إذا كنت تفضل ذلك، أو الاحتفاظ ببياناتك في هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي فقط.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور.