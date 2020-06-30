منصة الملاحة Waze تحصل على أكبر تحديث يركز على مزاج السائقين

حصلت منصة الملاحة (ويز) Waze على واجهة مستخدم وتصميم جديد هو الأكبر على الإطلاق، وذلك بالإضافة إلى توسيع ميزة الحالات المزاجية.

يُذكر أن منصة (ويز) مملوكة لشركة جوجل ولكنها لا تزال منذ الاستحواذ عليها في شهر حزيران/ يونيو 2013 منتجًا منفصلًا ومتشابكًا مع خدمة خرائط جوجل.

وتمتاز الواجهة الجديدة بأنها أكثر ألوانًا، وتوفر أيضًا للسائقين إمكانية مشاركة عواطفهم الحالية مع ميزة (الحالات المزاجية) Moods، وهي مجموعة من الرموز التي يمكن للمستخدم الاختيار منها، وهي الآن تحتوي مجموعة أولية من 30 حالة مزاجية يمكن أن تعكس شعور السائق وهو يقود مركبته.

وفي تدوينة تصف الميزة، تحدث (جيك شاو) – رئيس (ويز) الإبداعي – عن مجموعة الحالات المزاجية المضافة، التي تبني على ميزة Moods التي كانت متوفرة سابقًا في (ويز)، والتي تُوسِّع بصورة كبيرة مجموعة العواطف المعبرة.

وأضاف شاو: “كانت الفكرة الأساسية من Moods هي نفسها دائمًا: أي أن تعكس ما يشعر به المستخدمون على الطريق”. وتابع: “لقد استمتعنا كثيرًا باستكشاف مجموعة العواطف التي يشعر بها الناس هناك، إذ يمكن أن تكون مشاعر عشرات السائقين ممن يواجهون الموقف ذاته مختلفة”.

ويُعتقد أن توسيع ميزة الحالات المزاجية Moods لتكون أكثر تنوعًا وشخصية يتميز بكونه أكثر جاذبية بصريًا، ويمكن أن يساعد ذلك على تعزيز مشاركته بين مجتمع مستخدمي (ويز).

ويتضمن هذا التحديث أيضًا تحديثًا كاملًا لجميع واجهات التطبيق، وذلك باستخدام الأشكال الملونة القائمة على نظام الشبكة، كما يشمل رموزًا جديدةً لمخاطر الطريق المبلغ عنها. وستساعد هذه التغييرات أيضًا على التمييز بين هوية (ويز) المرئية وهوية خدمة خرائط جوجل.