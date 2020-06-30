ما هي ميزة المشاركة القريبة القادمة إلى نظام أندرويد؟

بعد العديد من التسريبات والعديد من الإشارات على مدار العام الماضي، جعلت جوجل ميزة المشاركة القريبة رسمية في نظام أندرويد على الرغم من أن الميزة لا تزال غير جاهزة تمامًا للتشغيل، فقد أكدت جوجل أن ميزة المشاركة القريبة ستتوفر قريبًا، كما سيتم طرحها بالفعل لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي لنظام أندرويد .

ما هي ميزة المشاركة القريبة؟

إنها إصدار جوجل من (AirDrop)، وهي ميزة مفيدة جدًا، حيث تسمح بنقل الملفات بسرعة وسهولة عبر اتصال واي فاي على منتجات آبل. إنها ميزة ينتظرها مستخدمو أندرويد منذ سنوات.

بعد الحديث مع (Android Police)، أكدت جوجل أنها تجري اختبارًا تجريبيًا محدودًا لميزة المشاركة القريبة مع مستخدمين محددين لنظام أندرويد ولكن مجال الاختبار صغير جدًا. حتى من خلال التحديث إلى الإصدار التجريبي من خدمات جوجل بلاي، قد لا تحصل على الميزة مباشرة على جهازك، لكن عندما يتم تشغيل ميزة المشاركة القريبة على نطاق واسع، تقول جوجل إنها ستعمل على أجهزة أندرويد 6.0 وما بعده بالإضافة لبعض الأنظمة الأخرى.

كيف تعمل هذه الميزة الجديدة؟

تسمح الميزة الجديدة بتفضيلات الرؤية وتعيين اسم جهازك بل يوجد إشعار لتمكين القدرة على قبول الملفات أو الروابط أو أي شيء آخر بشكل أساسي.

كما يجب على كِلا المستخدمين قبول القدرة على إرسال البيانات أو استلامها، وبمجرد استلام هذه البيانات سيتم فتحها تلقائيًا. على سبيل المثال، قد تفتح صورة في صور جوجل بينما قد يتم فتح رابط في متصفحك أو تطبيق يفتح عنوان (URL).

من غير الواضح متى سيتم طرح ميزة المشاركة القريبة على نطاق واسع على أجهزة أندرويد الأخرى، لكن الاختبار التجريبي هو علامة رائعة على أنها ليست بعيدة جدًا.