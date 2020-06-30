كيفية تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي في تطبيق Google Photos

يتيح لك تطبيق (صور جوجل) Google Photos حفظ نسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في هاتف أندرويد بشكل تلقائي، ولكن في الفترة الأخيرة قامت جوجل بوقف عمل هذه الميزة مما يتطلب منك تفعيلها يدويًا.

إليك كيفية تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي في Google Photos:

وفقًا لشركة جوجل، فإن سبب إيقاف النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو في التطبيقات التابعة الجهات الخارجية، مثل: واتساب وإنستاجرام هو المساعدة في تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت الناجم عن جائحة فيروس كورونا، حيث قامت شركات أخرى أيضا، مثل: نتفليكس ويوتيوب بإجراء تغييرات مماثلة عندما خفضت مؤقتًا جودة بث الفيديو لمحتواها.

ومع ذلك، يمكنك إعادة تنشيط ميزة النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا من هاتفك إلى تطبيق صور جوجل يدويًا لجميع التطبيقات التي تريدها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Photos في هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

اضغط على خيار (المكتبة) Library في أسفل القائمة، ثم اضغط على خيار (الأدوات المساعدة) Utilities في الجزء الأعلى من الشاشة.

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي لمجلدات الجهاز) Back up device folders.

سترى محموعة من المجلدات، حيث يحتوى كل مجلد على الصور ومقاطع الفيديو التي ترسلها وتستقبلها عبر كل تطبيق تواصل اجتماعي في هاتفك، ابحث عن المجلد الذي تريد عمل نسخة احتياطية له، ثم اضغط عليه.

في الجزء الأعلى من الصفحة للمجلد الذي حددته، تأكد من تبديل مفتاح التشغيل بجوار خيار (النسخ الاحتياطي والمزامنة) Back up & sync لوضع التشغيل.

سيقوم تطبيق (Google Photos) بعمل نسخة احتياطية لجميع العناصر التي تُضاف في هذا المجلد من الآن فصاعدًا.

كرر الخطوات السابقة لجميع المجلدات التي تريد من تطبيق (Google Photo) عمل نسخة احتياطية لها.

الجدير بالذكر أن جوجل قد قامت بإعادة تصميم تطبيق (Google Photos) حيث يحتوي التطبيق الآن على قائمة رئيسية بسيطة في أعلى الشاشة تتضمن زر (الدردشة) في الجهة اليسرى من الشاشة لإرسال الرسائل وملفات الوسائط المتعددة إلى مستخدمين آخرين، بالإضافة إلى وجود اختصار لملفك الشخصي ينقلك إلى حسابك وإعدادات التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.