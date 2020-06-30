كيفية استخدام Memoji في نظام macOS Big Sur

يمكنك الآن مع نظام macOS Big Sur إنشاء (Memoji) وتخصيصها بالطريقة التي تعمل بها على آيفون أو آيباد، حيث تتيح لك (Memoji) التعبير عن مزاجك وعواطفك بشكل أفضل من خلال ملصقات فريدة تتناسب مع شخصيتك.

كيفية إنشاء ملصقات Memoji في macOS Big Sur:

افتح تطبيق الرسائل في جهاز (Mac).

حدد أي محادثة وانقر على (أيقونة متجر التطبيقات) بجوار حقل النص.

حدد ملصقات (Memoji).

انقر على (أيقونة النقاط الثلاث) في المربع المنبثق واختر (New Memoji).

الآن يمكنك الاستمتاع بإنشاء (Memoji) كما تريد مع الشعر المخصص ولون البشرة والعيون والعديد من الخيارات الأخرى.

عند الانتهاء، انقر فوق (تم).

كيفية تحرير Memoji أو نسخها أو حذفها في macOS Big Sur:

بعد إنشاء (Memoji)، يمكنك تعديلها في أي وقت تشاء. حيث يمكنك أيضًا نسخها أو حذفها إذا أردت.

ما عليك سوى النقر على (أيقونة النقاط الثلاث) واختيار (تحرير) لإجراء تغييرات على مظهر (Memoji).

حدد (Duplicate) لإنشاء نسخة من (Memoji).

حدد (حذف) لإزالة Memoji بشكل دائم.

كيفية تعيين Memoji كصورة جماعية في (iMessage) في macOS Big Sur:

تمامًا كما هو الحال في تطبيق الرسائل في نظام (iOS 14) ، يمكنك تعيين (Memoji) كصورة لمحادثة جماعية.

افتح تطبيق الرسائل وافتح محادثة جماعية، ثم انقر على أيقونة (i) ثم اختر (تغيير اسم المجموعة وصورتها).

مرر لأسفل وحدد (Memoji) من الخيارات، يمكنك أيضًا النقر فوق (رؤية المزيد) لمشاهدة (Memojis) الأخرى المتاحة.

الآن حدد (skin tone) المفضل لك لإضافته، ثم انقر على (Done).

كيفية تعيين Memoji كصورة لملف التعريف في iMessage في macOS Big Sur:

يمكنك أيضًا تعيين (Memoji) كصورة في (iMessage) لإرسال رسائل مخصصة، علاوة على ذلك، يتيح لك نظام macOS Big Sur اختيار من يمكنه رؤية ما تشاركه بالضبط.