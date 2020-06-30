أعلنت آبل رسميًا عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل (watchOS 7) الخاص بساعتها الذكية – في مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020) الذي انعقد في الفترة الأخيرة – حيث يأتي الإصدار الجديد بميزات جديدة متنوعة، مثل: تخصيص وجوه الساعة ومراقبة النوم والتذكير بغسل يديك بشكل صحيح، وبعض ميزات تتبع اللياقة البدنية، وغيرها.

ومع ذلك، هناك بعض التغييرات التي لم تذكرها الشركة خلال الإعلان عن الإصدار الجديد في المؤتمر، وهي إضافة ميزة (إدارة صحة البطارية) Battery Health Management.

إليك كيفية استخدام ميزة صحة البطارية في ساعة آبل في watchOS 7:



تمامًا كما هو الحال في هواتف آيفون، يمكن لمستخدمي ساعة آبل الذكية Apple Watch الآن التحقق من بيانات صحة البطارية في نظام التشغيل (watchOS 7)، حيث تبلغ السعة القصوى للبطارية 100% عندما تكون جديدة، بينما يشير المستوى الأدنى إلى أن بطارية Apple Watch لن تدوم طويلًا مثلما كانت جديدة.

تقول آبل: “إن بطاريات Apple Watch، مثل جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فعالية مع تقدم العمر، وتعتبر هذه الميزة مقياسًا لسعة البطارية مقارنة بالوقت الذي كانت فيه جديدة، وقد يؤدي انخفاض السعة إلى ساعات أقل من الاستخدام بين الشحنات”.

بالإضافة إلى معرفة بيانات صحة البطارية في الساعة الذكية، يوفر (watchOS 7) أيضًا ميزة (شحن البطارية المحسّن) Optimized Battery Charging التي تتيح للساعة الذكية تعلم روتين الشحن اليومي، مثل: متى تقوم بالشحن ومدة الشحن، وكما هو الحال مع آيفون ستؤخر الساعة الذكية عملية الشحن بعد نسبة 80% مما يساعدك بشكل كبير في تقليل عمر البطارية، ومن ثم تمنحك استخدامًا أطول وأفضل.

كيفية التحقق من صحة البطارية في watchOS 7:

افتح تطبيق (الإعدادات) في Apple Watch.

مرر للأسفل، ثم اضغط على خيار (البطارية) Battery.

اضغط على خيار (صحة البطارية) Battery Health.

ستعرض لك الشاشة الجديدة السعة القصوى لبطارية ساعتك.

ستجد أن ساعة Apple Watch الجديدة ستحظى بصحة البطارية بنسبة 100% ومع الاستخدام المتواصل ستنخفض هذه المستويات، حيث يشير المستوى الأدنى إلى أن البطارية ستعمل لساعات أقل بين الشحنات مقارنة بالوقت الذي كانت فيه جديدة.