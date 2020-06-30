صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير الويب مع خصم 97%

- الحزمة الشاملة لتطوير النظم الأمامية The Ultimate Front End Development Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 519.
- المدة: 48 ساعة.
- تعتبر (جافاسكريبت) JavaScript من أكثر لغات البرمجة شعبية على الإنترنت، حيث إنها العمود الفقري لأكثر من 95% من جميع مواقع الويب.
- كما تشير الإحصائيات إلى أن معدلات توظيف مطوري البرمجيات تنمو بمعدل 21% من 2018 إلى 2028، أي أسرع بكثير من متوسط معدل النمو لجميع المهن لذلك فهناك حاجة مستمرة للمطورين. ولكن احتراف البرمجة يتطلب منك الكثير من الممارسة، فحتى المبرمجين المتمرسين لا يزال لديهم الكثير لتعلمه، بسبب سرعة تطور هذا المجال.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل شيء حول تصميم مواقع الويب، وبنائها بلغات مثل: (جافا سكريبت) JavaScript، و HTML و CSS، بالإضافة إلى احتراف التعامل مع مكتبة (جي كويري) jQuery – إحدى أشهر مكتبات جافا سكريبت على الإطلاق – لتبسيط الأكواد البرمجية مما يساعدك على البرمجة بكفاءة أعلى.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء مواقع ويب ديناميكية احترافية باستخدام تقنيات AJAX، وJSON لمزامنة البيانات بين قاعدة البيانات والواجهة الأمامية، كما ستتعلم كيفية الجمع بين هذه التقنيات وغيرها مثل (CORS & JSONP) لتطوير تجربة مستخدم أفضل، وزيادة نطاق الخيارات في موقع الويب الخاص بك.
- كما تتضمن دورة أخرى حول كيفية إنشاء إطار شبكي للموقع (Website wireframe) باستخدام HTML5 و CSS3 لتنظيم محتوى الموقع مثل: عناصر الواجهة، وأنظمة التصفح، وكيفية التكامل بينها، وكذلك كيفية تغيير حجم الإطارات الشبكية لمواقع ويب تعمل بكامل طاقتها.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1016 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Complete Guide to Front-End Web Development & Design
- Learn to Code JavaScript For Web Designers & Developers
- The Complete HTML & CSS Course: From Novice To Professional
- The Complete jQuery Course: From Beginner To Advanced
- JavaScript & jQuery Basics for Beginners
- Advanced JavaScript
- JavaScript: Gentle Introduction for Beginners
- Website Wireframing with HTML5 & CSS3