صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير الويب مع خصم 97%

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل شيء حول تصميم مواقع الويب، وبنائها بلغات مثل: (جافا سكريبت) JavaScript، و HTML و CSS، بالإضافة إلى احتراف التعامل مع مكتبة (جي كويري) jQuery – إحدى أشهر مكتبات جافا سكريبت على الإطلاق – لتبسيط الأكواد البرمجية مما يساعدك على البرمجة بكفاءة أعلى.