صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Keeper لإدارة كلمات المرور مع خصم 40%

اشترك في تطبيق Keeper لإدارة كلمات المرور Keeper Unlimited Password Manager.

تُعتبر كلمات المرور الضعيفة هي القوة الدافعة الرئيسية وراء الهجمات الإلكترونية، والانتهاكات الأمنية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، حيث يحدث أكثر من 80% من خروقات البيانات بسبب كلمات المرور الضعيفة أو التي يسهل تخمينها.

(Keeper) هو تطبيق لإدارة كلمات المرور يمكنك استخدامه للحماية من انتهاكات البيانات المتعلقة بكلمة المرور والتهديدات السيبرانية.

يستخدم تطبيق (Keeper) تقنية التأمين التي تُسمى (Zero-knowledge) – وهي عبارة عن طرق رياضية تستخدم للتحقق من الأشياء دون مشاركة البيانات الأساسية أو الكشف عنها – مما يعني أن الشركة المطورة للتطبيق لا يمكنها الوصول إلى معلومات كلمة المرور الخاصة بك على الإطلاق. نظرًا لأن جميع بياناتك تُشفر، ويُفك تشفيرها في جهازك، وليس في خوادم Keeper أو في السحابة، وبذلك لا توجد فرصة لسرقة كلمات المرور الخاصة بك عبر الإنترنت.

يقوم تطبيق (Keeper) بإنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكرها عند فتح التطبيق أو الخدمة في أى جهاز خاص بك.

كل ما عليك تذكره هو كلمة مرور واحدة لفتح تطبيق (Keeper) نفسه، كما يسهل التطبيق الأمر عليك أكثر حيث يدعم تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع، أو (التعرف على الوجه) Face ID.

يدعم التطبيق ميزة تُسمى (KeeperFill) تتيح لك ملء بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك تلقائيًا، كما يحفظ التطبيق معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك وتفاصيل الهوية المهمة الأخرى للمساعدة في ملء نماذج الويب التي تتعامل معها عبر الإنترنت بأمان.

مشاركة كلمات المرور والملفات والصور مع الأصدقاء والعائلة.

تحسين الأمان مع المصادقة الثنائية.

يدعم الوصول في حالات الطوارئ، حيث يمكنك إضافة 5 جهات اتصال في التطبيق للتواصل معها في حالات الطوارئ.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، كما يتوافق مع معظم متصفحات الويب.

مدة الاشتراك: 3 سنوات.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.

خيارات الوصول: سطح المكتب والهاتف الذكي.

التوفر: أونلاين.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

السعر الأصلي قبل الخصم: 89.99 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 35.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 40%.

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