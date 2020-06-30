شركة اتصالات تكشف عن تصميم Honor X10 Max ومواصفاته وسعره

أكدت (هونر) – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الجاري عزمها الإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب (هونر إكس10 ماكس) Honor X10 Max في 2 تموز/ يوليو المقبل.

وقالت الشركة وقتئذ: “بعد الانتظار لمدة عامين، إليك الهاتف المحمول بشاشة كبيرة في عام 2020″. وكانت المعلومات عن جهاز من هواتف (هونر إكس10) بشاشة أكبر قد بدأت منذ مدة، وورد في المعلومات السابقة أن هذا الجهاز سيقدم شاشة بقياس 7.09 بوصات.

والآن أدرجت شركة الاتصالات الصينية China Telecom الهاتف في موقعها، حيث كُشف عن تصميمه، وبعض مواصفاته الأخرى، مثل: خيارات الذاكرة، والأسعار.

وكانت مواصفات الهاتف قد أُدرجت سابقًا في موقع هيئة الاتصالات الصينية TENAA، حيث وُجد أن الهاتف سيقدم شاشة من نوع LCD بقياس 7.09 بوصات، وسيقدم كاميرتين خلفيتين، وبطارية بسعة ضخمة قدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وسيحتوي الهاتف معالجًا من نوع Mediatek Dimensity 800، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. ووفقًا لشركة الاتصالات الصينية، فإن خيارات الذاكرة للهاتف ستكون على النحو التالي: 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، أو 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

وسيُطرح الهاتف (هونر إكس10 ماكس) بسعر يعادل 325 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 395 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

يُشار إلى أن هونر أكدت؛ بعد الإعلان عن موعد الكشف عن (هونر إكس10 ماكس)، أنها تعتزم الإعلان عن هاتف آخر هو (هونر 30 لايت) Honor 30 Lite في التاريخ ذاته.

وأكدت الشركة الصينية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo أنها تعتزم الإعلان عن النسخة المخففة من هاتف (هونر 30) التي تُعرف أيضًا باسم آخر هو (هونر 30 يوث) Honor 30 Youth – في 2 تموز/ يوليو المقبل.