سامسونج تطلق أكبر قرص تخزين SSD بسعة 8 تيرابايت للمستهلكين

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن إطلاق الجيل القادم من أقراص التخزين QVO الكبيرة السعة المخصصة للمستهلكين العاديين من فئة SSD.

ويمتاز قرص التخزين الجديد Samsung 870 QVO بأنه يقدم سعة هي الأكبر من سامسونج للمستهلكين، إذ يتوفر بسعات أصغرها 1 تيرابايت، وأكبرها 8 تيرابايت، وبين ذلك توجد سعتان، هما: 2 تيرابايت، و4 تيرابايت.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في تدوينة: إن قرص التخزين الجديد سيتوفر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء عبر متاجر سامسونج والمتاجر المعتمدة بسعر يبدأ من 130 دولارًا أمريكيًا لسعة 1 تيرابايت. أما سعة 8 تيرابايت فستتوفر اعتبارًا من شهر آب/ أغسطس القادم، وبحسب تسريب سابق نشره موقع Tom’s Hardware فإن سعر هذه السعة قد يبلغ 900 دولار أمريكي عند الإطلاق في 24 آب/ أغسطس القادم.

ويأتي قرص 870 QVO خلفًا لقرص 860 QVO الذي أُطلق أواخر عام 2018، وهو قرص من نوع SATA بقياس 2.5 بوصة يناسب معظم أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة، ويستخدم بنية الخلايا المتعددة المستويات بتقنية 4 بت من سامسونج، والمعروفة باسم QLC. وتمتاز هذه التقنية بأنها تساعد على الحفاظ على السعر معقولًا عند حساب معدلات النقل الأسرع.

ويقدم القرص الجديد مجموعة صغيرة من التحسينات في السرعة، إذ يوفر سرعة قراءة بواقع 560 ميجابايت/ الثانية، وسرعة كتابة بواقع 530 ميجابايت/ الثانية، وتقول سامسونج: إن القرص الجديد أسرع بنسبة 13% مقارنة بالإصدار السابق عندما يتعلق الأمر بسرعة القراءة العشوائية.

وتقول سامسونج: إن القرص الجديد بسعة 8 تيرابايت قادر على تخزين 2,880 تيرابايت من البيانات خلال طوال مدة استخدامه، أما الأقراص بالسعة الأصغر فيكون حجم البيانات أصغر بواقع 1,440 تيرابايت للقرص بسعة 4 تيرابايت، وبحجم 720 تيرابايت للقرص بسعة 2 تيرابايت، وبحجم 360 تيرابايت للقرص بسعة 1 تيرابايت. ويحصل كل قرص على ضمان لمدة 3 سنوات.