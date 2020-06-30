ريلمي تعلن رسميًا عن Realme C11 بسعر 100 دولار فقط

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (ريلمي سي11) Realme C11 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة ويتوفر بسعر لا يتجاوز 100 دولار أمريكي.

ويحتوي الهاتف معالج Helio G35 الجديد – الذي أُعلن عنه اليوم – وهو المعالج ذاته الموجود في هاتف (ردمي 9سي) Redmi 9C من شاومي الذي أُعلن عنه اليوم أيضًا. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على الإصدار 10 من نظام التشغيل أندرويد.

ويقدم (ريلمي سي11) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل. ويمتاز (ريلمي سي11) أيضًا بأنه أول هاتف من ريلمي يقدم تصميمًا جديدًا للكاميرات الخلفية يضع كاميرتين – الأولى بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق – في نظام مربع الشكل مع ضوء LED Flash وعبارة “كاميرا ذكية” AI Camera.

ومع أن الهاتف ينقصه حساس البصمة، إلا أنه يمكن للمستخدمين استخدام ميزة التعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف. ويمتاز الهاتف– حتى مع سعره المنخفض – ببطاريته التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم الشحن العكسي، كما تدعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ microUSB. وتقول الشركة: إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة 40 يومًا من وضع الاستعداد، ولمدة 12.1 ساعة من الألعاب، و21.6 ساعة من مشاهدة الفيديو، و31.9 ساعة من المكالمات الصوتية.

ويتوفر هاتف (ريلمي سي11) باللونين الأخضر والرمادي بسعر يعادل 100 دولار أمريكي، وهو سعر يجعله منافسًا قويًا لهاتف (ردمي 9سي) الذي يتوفر بالسعر ذاته ولكنه يمتاز بوجود كاميرا خلفية ثالثة وحساس بصمة.

وتعتزم ريلمي طرح هاتفها الذكي الجديد في ماليزيا اعتبارًا من 7 تموز/ يوليو الجاري، حيث سيحصل العملاء على سماعة الأذن (ريلمي بدز 2) Realme Buds 2 مجانًا كجزء من عرض الإطلاق.