الصين قلقة بشأن حظر الهند للتطبيقات الصينية

قالت الصين اليوم الثلاثاء: إنها قلقة بشأن قرار الهند حظر تطبيقات الهاتف المحمول الصينية، مثل (تيك توك) TikTok من شركة (Bytedance) و (WeChat) من تينسنت، وهي تجري عمليات فحص للتحقق من الوضع.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (تشاو ليجيان) Zhao Lijian للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي بأن الهند تتحمل مسؤولية دعم حقوق الشركات الصينية.

وحظرت الهند يوم أمس الاثنين 59 تطبيقًا للهواتف المحمولة، معظمها صيني، من ضمنها (TikTok) و (WeChat)، في أقوى خطوة هندية تستهدف الصين في الفضاء الإلكتروني منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين هذا الشهر.

وأصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (MEITY) أمرًا ينص على حظر التطبيقات لأنها تشارك في أنشطة تضر بسيادة الهند ونزاهتها، ويتعين على جوجل وآبل إزالة هذه التطبيقات من متاجر أندرويد وآي أو إس في غضون 24 ساعة بعد صدور الأمر الهندي.

وطلبت (MEITY) من وزارة الاتصالات (DOT) أن تأمر شركات الاتصالات ومقدمي خدمة الإنترنت بحظر الوصول إلى هذه التطبيقات، وهي الطريقة التي يمكن بها جعل التطبيقات الحالية تتوقف عن العمل، بصرف النظر عن إزالتها من متاجر التطبيقات بحيث لا يمكن تنزيلها.

وتأتي هذه الخطوة بعد اشتباك حدودي مميت بين الجارتين المسلحتين نوويًا في منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل 20 جنديًا هنديًا.

ومن المتوقع أن يكون الحظر عقبة كبيرة أمام الشركات الصينية، مثل (ByteDance) في الهند، التي وضعت رهانات كبيرة في واحدة من أكبر أسواق خدمات الويب في العالم.

وخططت شركة (Bytedance)، التي تتخذ من بكين مقرًا لها، لاستثمار مليار دولار في الهند، وفتح مركز بيانات محلي، وزادت حديثًا من التوظيف في البلاد.

وقالت شركة (Sensor Tower) لتحليلات التطبيقات في شهر أبريل: إن الهند هي أكبر محرك لعمليات تثبيت تطبيق (TikTok)، حيث تمثل 611 مليون عملية تنزيل، أو 30.3 في المئة من الإجمالي.

ويعد (WeChat) من تينسنت أحد التطبيقات الأخرى التي تم حظرها، وجرى تنزيل التطبيق أكثر من 100 مليون مرة من متجر جوجل بلاي، إلى جانب متصفح (UC) الخاص بشركة (علي بابا) Alibaba واثنين من تطبيقات (شاومي) Xiaomi.

وقال (سانتوش باي) Santosh Pai، الشريك في شركة (Link Legal) القانونية الهندية، التي تقدم المشورة للعديد من الشركات الصينية: “هذه هي أسرع وأقوى خطوة يمكن أن تتخذها الحكومة لممارسة الضغط الاقتصادي على الشركات الصينية”.

واشتعلت المشاعر المعادية للصين منذ فترة طويلة في الهند بسبب الاتهامات المتبادلة، لكن الاشتباك الحدودي جلب التوترات إلى الواجهة مع دعوات لمقاطعة المنتجات الصينية.

وأفادت وكالة رويترز في وقت سابق أن الجمارك الهندية في الموانئ أوقفت منذ الأسبوع الماضي الحاويات القادمة من الصين، المتضمنة منتجات آبل وسيسكو ودل.