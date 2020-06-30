الجيل الثاني من إكس بوكس قادم في أغسطس

ألمح مستند مسرب من مايكروسوفت حديثًا إلى الجيل الثاني من منصة (إكس بوكس) Xbox، وتشير الشائعات الآن إلى أنه سيتم الكشف عنه بالكامل في شهر أغسطس.

وأفاد تقرير صادر عن موقع (Eurogamer) بأن مايكروسوفت كانت قد خططت في الأصل للكشف عن الجيل الثاني من منصة (إكس بوكس) Xbox، التي تحمل الاسم الرمزي (Lockhart)، في شهر يونيو.

وبحسب ما ورد، فقد أجلت مايكروسوفت هذه الخطط إلى شهر أغسطس، ويدعي موقع (Eurogamer) أن الجيل الثاني من منصة (إكس بوكس) Xbox يحمل اسم (Xbox Series S).

وتطور عملاقة البرمجيات منذ أشهر الجيل التالي من منصة (إكس بوكس) Xbox الأرخص ثمنًا، وسلط مستند مايكروسوفت، الذي تسرب الأسبوع الماضي، الضوء على خطط الشركة.

وتسمح مجموعة أدوات مطوري (Xbox Series X)، التي تحمل الاسم الرمزي (Dante)، لمطوري الألعاب بتمكين وضع (LockhardProfiling) الخاص الذي يحتوي على ملف تعريف للأداء الذي تريد مايكروسوفت الوصول إليه باستخدام المنصة الثانية هذه.

وقد يتضمن الجيل التالي من منصة (Xbox) ما يصل إلى 7.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للاستخدام، مع نحو 4 تيرافلوب من أداء وحدة معالجة الرسومات، بحيث تستهدف المنصة الألعاب بدقة 1080 بكسلًا أو 1440 بكسلًا بدلًا من دقة 4K.

وللمقارنة، فإن منصة (Xbox Series X) تتضمن ما يصل إلى 13.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للاستخدام، وتستهدف 12 تيرافلوب من أداء وحدة معالجة الرسومات.

ويبدو أن مايكروسوفت تخطط لإطلاق (Xbox Series S) في شهر أغسطس إلى جانب الكشف عن سعر منصة (Xbox Series X)، وتعد منصة (Xbox) الثانية أساسية لإستراتيجية تسعير مايكروسوفت للجيل التالي من منصات الألعاب.

والتزمت الشركة بتقديم اشتراك (Xbox All Access) مع (Xbox Series X)، وهي حزمة تتضمن المنصة و (Xbox Live) و (Xbox Game Pass) مقابل رسوم شهرية، ومن المنطقي افتراض أن سعر (Xbox Series S) مرتبط بشدة باشتراك (Xbox All Access).

وتخطط مايكروسوفت لدمج خدمة بث الألعاب (Project xCloud) مع (Xbox Game Pass) في وقت لاحق من هذا العام، بحيث قد يكون الاشتراك الخاص بمنصة (Xbox) من الجيل التالي جذابًا لأولئك الذين لا يحتاجون إلى خيار (Xbox Series X) الأكثر قوة.