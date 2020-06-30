الإعلان رسميًا عن Redmi 9C و Redmi 9A

كشفت العلامة التجارية (Redmi) التابعة لشركة شاومي (Xiaomi) الصينية النقاب عن (Redmi 9) في وقت سابق من هذا الشهر، وأضافت العلامة التجارية اليوم عضوين آخرين إلى المجموعة هما (Redmi 9A) و (Redmi 9C) من الفئة المنخفضة، وذلك بسعر يبدأ من 85 دولارًا.

ويوفر (Redmi 9C) و (Redmi 9A) للمستخدمين شاشات كبيرة الحجم وبطاريات كبيرة السعة وما يصل إلى ثلاث كاميرات خلفية ورقاقات Helio G35 و Helio G25 والمزيد.

Redmi 9A:

يحتوي هذا الهاتف على معالج (Helio G25) من ميدياتيك ثماني النوى الذي يعمل بتردد 2 جيجاهرتز مع 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPPDR4x) و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (eMMC 5.1) القابلة للتوسعة عبر بطاقة (microSD).

ويأتي بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، ويفتقر إلى قارئ بصمات الأصابع.

Redmi 9C:

يحتوي هذا الهاتف على معالج (Helio G35) من ميدياتيك ثماني النوى الذي يعمل بتردد 2.3 جيجاهرتز مع 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPPDR4x) و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (eMMC 5.1) القابلة للتوسعة عبر بطاقة (microSD).

ويأتي بشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ويتميز (Redmi 9C) بكاميرا خلفية مربعة الشكل تتضمن عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش (LED)، إلى جانب كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، وقارئ بصمات الأصابع المثبت في الخلف.

ويشترك (Redmi 9C) و (Redmi 9A) بميزات أخرى، مثل نظام التشغيل أندرويد 10 بواجهة المستخدم (MIUI 11) وفتحة الاتصال المزدوجة و (4G VoLTE) ودعم الشبكة اللاسلكية و (Bluetooth 5.0) و (GPS) و منفذ (USB-C) و (IR blaster) ومنفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر.

ويبلغ سعر (Redmi 9A) نحو 85 دولارًا، في حين أن سعر (Redmi 9C) يبلغ نحو 100 دولار، وسيتم طرح (Redmi 9A) للبيع في ماليزيا بدءًا من 7 يوليو، بينما سيكون (Redmi 9C) متاحًا للشراء في نهاية شهر يوليو.