أمازون تتيح مشاهدة فيديوهات Prime مع الأصدقاء

منحت شركة أمازون أعضاء برنامج (Prime) القدرة على مشاهدة البرامج المتلفزة والأفلام على خدمة (Prime Video) مع الأصدقاء باستخدام الميزة الجديدة (Watch Party).

ويمكن أن تساعدك ميزة (Prime Video) الجديدة من أمازون على البقاء على اتصال مع الأصدقاء حتى أثناء فترة التباعد الاجتماعي، ويتم طرح الميزة ببطء.

ووفقًا للشركة، فهي متاحة في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي، ولا توجد معلومات حول توفرها قريبًا خارج الولايات المتحدة.

وتستوعب (Watch Party) ما يصل إلى 100 مشاهد في مجموعة واحدة، لكن يجب أن يكون لكل شخص اشتراك (Prime) مقره الولايات المتحدة.

وبمجرد الدخول إلى (Watch Party)، يمكن للأشخاص الاختيار من بين آلاف العناوين، من ضمنها النسخ الأصلية والعروض والأفلام المرخصة، وبصفتك المضيف، ستكون مسؤولًا عن عناصر التحكم وميزة الدردشة، مما يوفر لجميع الحاضرين تجربة عرض متزامنة تشبه السينما.

ويمكنك اختيار ما تشاهده من تشكيلة عروض أمازون الأصلية، مثل (Jack Ryan) و (The Boys) و (Fleabag) و (The Big Sick) و (Homecoming) و (My Spy)، بالإضافة إلى العناوين المرخصة المتاحة مع اشتراك (Prime Video)، لكن الأفلام والبرامج المتلفزة المتاحة للإيجار أو الشراء غير متوفرة للبث في (Watch Party).

وبالرغم من أن (Twitch)، خدمة البث الأخرى من أمازون، لديها ميزة مماثلة، إلا أنها مفتوحة للجمهور، ويمكن لأي شخص الانضمام إلى جلسة عرض صانع المحتوى طالما أن لديه حساب (Prime).

وتتمتع ميزة (Watch Party) الجديدة من (Prime Video) بالخصوصية، إذ يشارك المضيف رابطًا مع أفراد العائلة والأصدقاء لكي يتمكنوا من الانضمام إليه، على غرار (Zoom).

وتعد (Prime Video) أحدث خدمة بث مباشر تدخل مجال المشاهدة الجماعية الافتراضية، وتشاركت كل من (WarnerMedia) و (Disney) و (Netflix) مع (Scener) حتى يتمكن المشتركون في (HBO) و (Disney Plus) و (Netflix) من مشاهدة الأشياء معًا.