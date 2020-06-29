Galaxy A42 5G قد يكون أرخص هاتف 5G من سامسونج

أفاد تقرير من موقع (سام موبايل) SamMobile بأن شركة سامسونج بدأت بتطوير (جالاكسي أي42 5جي) Galaxy A42 5G الذي يبدو أنه سيكون أحد أرخص هواتف سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A المتوسطة المواصفات الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G التي ستُطلق العام المقبل.

وكانت الشركة الكورية من الشركات السباقة إلى دعم تقنية شبكات الجيل الخامس في هواتفها الذكية، فكان هاتف (جالاكسي إس10 5جي) Galaxy S10 5G هو هواتفها الداعمة للتقنية، ثم أطلقت طُرز تدعم 5G في هواتف (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10، و(جالاكسي إس 20) Galaxy S20.

ولم تكتفِ سامسونج بجلب التقنية إلى هواتفها الرائدة، بل إنها أطلقت عددًا من هواتفها المتوسطة المواصفات الداعمة للتقنية، مثل: (جالاكسي أي51) Galaxy A51، و(جالاكسي أي71) Galaxy A71.

وقال موقع (سام موبايل) – المتخصص في أخبار شركة سامسونج: إن الشركة تعمل على هاتف جديد يحمل رقم الطراز SM-A426B ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيكون النسخة الدولية من هاتفها الذكي (جالاكسي أي42 5جي).

أضاف الموقع أنه من المثير للاهتمام أنه لم يجد حتى الآن أي نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط من الهاتف، مما يعني أن الشركة تُفكر في تقديم التقنية لأكبر شريحة ممكنة من مستخدمي الهواتف المتوسطة المواصفات.

وبحسب (سام موبايل)، سيقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 128 جيجابايت، وستيوفر بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأسود، والأبيض.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس فقط متوافقة مع شبكات الجيل الرابع 4G LTE، ما يعني أنها قابلة للاستخدام في الدول التي لم توفر شبكات 5G بعد.