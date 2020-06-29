كانت نقطة التركيز الرئيسية للكثير من المتابعين لمؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2020) الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، هي عدد الميزات المقتبسة من نظام التشغيل (أندرويد) Android التي ظهرت في نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14، سواء كانت أدوات الشاشة الرئيسية، أو درج التطبيقات، أو غيرها من الميزات الأخرى.

ومع ذلك، يبدو أن هناك الكثير من الميزات الأخرى التي يمكن أن يقتبسها نظام التشغيل (أندرويد) Android من أحدث إصدار لنظام التشغيل (iOS).

إليك 4 ميزات في iOS 14 نتمنى رؤيتها في الإصدار القادم من أندرويد:

1- دعم أفضل للأدوات المصغرة:

بالرغم من أن نظام التشغيل أندرويد لديه دعم للأدوات المصغرة (Widgets) منذ فترة طويلة، ولكن يبدو أن آبل قد نفذتها بشكل أفضل بكثير في نظام التشغيل (iOS 14)، وبغض النظر عن المزيد من التصاميم الموحدة، فإن تحديث الشاشة الوحيد الذي نود أن نراه في التحديث المستقبلي لنظام التشغيل أندرويد هو إمكانية تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال دعم أفضل للأدوات المصغرة (Widgets).

في نظام التشغيل (iOS 14)، يمكنك وضع أي مجموعة من التطبيقات في شاشة واحدة والتمرير خلالها، مما يتيح لك الحصول على الكثير من المعلومات بسهولة بدون التمرير كثيرًا على شاشة الهاتف.

كما تعد ميزة (Smart Stack) فكرة ذكية أيضًا، فهي تمنحك معلومات مختلفة اعتمادًا على ما يعتقد نظام التشغيل (iOS 14) أنك سترغب في رؤيته في ذلك الوقت المحدد، مثل: معلومات عن حالة الطقس في الصباح قبل الخروج للعمل.

2- النقر على الجزء الخلفي من الهاتف لتفيذ إجراءات معينة:

أضافت آبل في نظام (iOS 14) ميزة جديدة إلى ميزات قسم إمكانية الوصول (Accessibility) تُسمى (Back tap) تتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة من خلال النقر المزدوج على الجزء الخلفي من هاتف آيفون، أو النقر ثلاث مرات.

حيث تساعدك الميزة على ربط خيارات النقر المزدوج أو الثلاثي مع مجموعة من مهام النظام، مثل: أخذ لقطة للشاشة، أو قفل هاتفك، أو تفعيل الوضع الصامت، أو تغيير مستوى الصوت، وحتى تشغيل تطبيقات معينة مثل مساعد جوجل، دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار فعلية.

3- تشغيل صوت الفيديو فقط:

أضافت آبل وظيفة إضافية عند تشغيل الفيديوهات في وضع (صورة داخل صورة) إلى (iOS 14) وهي بالأصل موجودة منذ سنوات في نظام التشغيل أندرويد.

ولكن آبل لم تكتفي فقط بإمكانية فتح الفيديو في نافذة صغيرة يمكن تحريكها في الشاشة نفسها حتى تتمكن من متابعة مشاهدته أثناء القيام بوظيفة أخرى، مثل: إرسال بريد إلكتروني أو تصفح الويب، حيث تجاوزت آبل هذه الخطوة في (iOS 14) لتتيح لك الآن السماح بإخفاء نافذة تشغيل الفيديو في وضع (الصورة داخل صورة) في الشاشة نفسها مع الاحتفاظ بالاستماع إلى صوت الفيديو فقط دون مشاهدته فعليًا.

4- استخدام آيفون كمفتاح سيارة:

من أبرز ميزات نظام التشغيل (iOS 14) هي إمكانية استخدام هاتف آيفون كمفتاح سيارة فعلي، حيث تكمن الفكرة في استخدام الهاتف لفتح باب السيارة أو تشغيل الموسيقى عن بُعد قبل الوصول للسيارة، كما يمكنك مشاركة الوصول إلى السيارة مع الآخرين، وتغيير الإجراءات التي يمكنهم القيام بها في السيارة.