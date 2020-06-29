هونر تحدد موعد الإعلان عن Honor 30 Lite بعد تسرب كامل مواصفاته

تعتزم (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – الإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب (هونر إكس10 ماكس) Honor X10 Max في 2 تموز/ يوليو المقبل، والآن تأكد أنها تعتزم الإعلان عن هاتف آخر هو (هونر 30 لايت) Honor 30 Lite في التاريخ ذاته.

وأكدت الشركة الصينية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الصينية (ويبو) Weibo أنها تعتزم الإعلان النسخة المخففة من هاتف (هونر 30) التي تُعرف أيضًا باسم آخر هو (هونر 30 يوث) Honor 30 Youth – في 2 تموز/ يوليو المقبل.

ومع أن الهاتف ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة المواصفات، إلا أن الشركة شوَّقت بأنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي تأكيد الشركة لموعد الإعلان عن الهاتف، بعد أن ظهر تصميمه ومواصفاته في موقع هيئة الاتصالات الصينية TENAA، ومن ذلك أنه سيقدم 3 كاميرات خلفية.

وسيقدم Honor 30 Lite ثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وهي: 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وعلى ظهر الهاتف، ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، في حين ستأتي الثانية بدقة 8 ميجابكسل، ويُتوقع أن تكون مخصصة للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لاستخدام في تصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوي الهاتف معالجًا بتردد 2.0 جيجاهرتز ويُرجح أن يكون من نوع Dimensity 800، أما الشاشة فستكون من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات، وستأتي البطارية بسعة 3,900 ميلي أمبير/ الساعة.

يُشار إلى أن مواصفات الهاتف تبدو مماثلة لهاتفي (إنجوي 20 بلس) Enjoy 20، و(إنجوي زد 5جي) Enjoy Z 5G اللذين تبيعهما هواوي حاليًا.

يُشار إلى أن هونر كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن هاتفي (بلاي 4) Play 4، و(بلاي 4 برو) Play 4 Pro، وظهر أمس أنها ستضيف قريبًا عضوًا جديدًا إلى تشكيلة (بلاي 4)، وهو (هونر بلاي 4إي) Honor Play 4e.