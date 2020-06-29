هواتف آيفون لهذا العام قد لا تتضمن شاحنًا في العلبة

عندما تأتي هواتف آيفون 12 في وقت لاحق من هذا العام، قد تختلف العلبة بشكل كبير عند مقارنتها بعلب النماذج السابقة، إذ من المفترض أن شركة آبل لن ترفق شاحنًا مع الأجهزة الجديدة، وبدلاً من ذلك ستبيعه بشكل منفصل.

وظهرت هذه التكهنات وفقًا لملاحظات المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، الذي قال: إن آبل ستطلق شاحنًا جديدًا بقدرة 20 واط كملحق اختياري وتنتهي من إنتاج الشواحن الحالية بقدرة 5 واط و 18 واط في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب الصورة المسربة الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن الشاحن بقدرة 20 واط سيكون مشابهًا للشاحن بقدرة 18 واط، وسيحتوي على منفذ USB-C للشحن السريع.

وأرفقت آبل لأول مرة شاحنًا سريعًا مع أجهزة (iPhone 11 Pro) للعام الماضي.

وبالإضافة إلى سحب الشاحن من علبة هواتف آيفون 12، فإن التقارير تفيد بأن آبل قد لا ترفق سماعات الأذن السلكية أيضًا، المعروفة باسم (EarPods)، ضمن علبة أحدث هواتفها.

وقال كو في مذكرة بحثية للمستثمرين في شهر مايو: إنه يتوقع أن تتخلى آبل عن إرفاق سماعات الأذن السلكية، التي تم تضمينها منذ إطلاق آيفون الأصلي قبل أكثر من عقد من الزمان، لزيادة الطلب على سماعاتها اللاسلكية (AirPods)، التي تباع بشكل منفصل.

وتشكل زيادة تكاليف الإنتاج بسبب دعم شبكات الجيل الخامس (5G) أحد أسباب اعتقاد كو أن آبل لن ترفق شاحنًا وسماعات أذن مع آيفون 12.

ويعتقد المحلل أن الشركة ستبيع تشكيلة آيفون 12 بسعر مماثل لتشكيلة آيفون 11 بعد إزالة سماعات الأذن والشاحن كطريقة لخفض التكاليف.

ومع ذلك، فإن خفض الأسعار سيكون سطحيًا فقط، وذلك بالنظر إلى أن الأشخاص الذين لا يملكون شاحنًا إضافيًا أو سماعات أذن سيتعين عليهم شرائها من آبل أو بائع تجزئة آخر، حيث تبيع آبل الشاحن السريع بقدرة 18 واط وسماعات الأذن مقابل 29 دولارًا لكل منهما.

ويبدو أن المحلل مينغ تشي كو ليس وحيدًا في تفكيره، إذ يعتقد المحللون في (باركليز) Barclays أيضًا أن آبل لن ترفق شاحنًا أو سماعات أذن مع تشكيلة (iPhone 12)، ويقول محللو باركليز: إن الشيء الوحيد الذي سترفقه آبل هو كابل USB-C إلى Lightning.

ويتوقع محللو باركليز أن إنتاج (iPhone 12) متأخر تقريبًا بين أربعة إلى ستة أسابيع مقارنةً بالجدول الزمني المعتاد، وبالرغم من ذلك، فإنهم يتوقعون أن تعلن آبل عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة في شهر سبتمبر، مع إطلاقها وفقًا لجدول زمني.