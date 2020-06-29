هل يعزز التواصل البصري في اجتماعات الفيديو من فكرتك؟

التواصل البصري ليس سهلاً على الجميع، الآن بعد أن كنا في عزلة لأشهر بسبب فيروس كورونا، قد يكون من الصعب أن نتذكر كيف نتفاعل ونعمل مع وجود أشخاص آخرين، في الوقت الحالي أقرب ما يكون إلينا هو اجتماعات الفيديو، فعندما تكون في مؤتمر فيديو جماعي أو فردي، قد يكون من الصعب تذكر إجراء اتصال رقمي بالعين مع الأشخاص الآخرين أثناء المكالمة، لكن من المحتمل أن يكون التواصل البصري فكرة جيدة لمساعدتك أثناء الاجتماع.

التواصل البصري يحافظ على انتباه المجتمعين:

تمامًا كما لو كنت تقدم شيئًا أو تتحدث إلى شخص ما، فأنت تريد أن ينتبه الناس لما تقوله، في حين أنه قد يبدو من الغريب التحديق في الكاميرا الموجودة في أعلى الحاسب المحمول أو كاميرا الويب، لكن يجب عليك اعتماد ذلك. حيث سيساعدك هذا الأمر على التواصل مع زملائك أو جمهورك، كما سيساعدك على كسب انتباههم والحفاظ عليه.

التحدث باستخدام اليدين:

بالإضافة إلى التحديق في الكاميرا، لا تخف من استخدام يديك أثناء التحدث، حيث تشارك مقالة حديثة في (Fast Company) بعض النصائح للقيام بذلك بفعالية، حيث يمكنك تسجيل فيديو لنفسك للتأكد من أن يديك تقول ما تعتقد، كما يجب أن تتأكد من إبقاء إيماءاتك داخل إطار الشاشة، لذلك ابتعد عن الكاميرا لتضمين يديك في الشاشة، كما يجب اتباع القاعدة الأساسية التي تقول إن رأسك يجب أن يشغل (⅓) من الشاشة، أما إذا كنت تستخدم خلفية افتراضية، احتفظ بإيماءاتك أمام جسمك بدلًا من أن تكون خارجه، حيث سيساعدك ذلك في التخفيف من تأثير الهالة الرقمية.

الحقيقة هي أنك إذا كنت تعمل عن بعد، فستكون في مكالمات فيديو جماعية أسبوعيًا، إن لم يكن يوميًا، ولن يتغير هذا في أي وقت قريب، وقد يكون من الغريب التحديق في الكاميرا أثناء الاجتماعات، إلا أنك إذا قمت بذلك فسوف تتمكن من التواصل البصري مع المجتمعين، كما سيكون لديك الكثير من الوقت لتعتاد على ذلك، حيث أن اجتماعات الفيديو على وشك أن تصبح أحد أساسات العمل في هذا الوقت.